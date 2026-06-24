Las selecciones de Argentina y Brasil terminaron la fase de grupos en el primer lugar de sus respectivas zonas y, con el armado del cuadro de las rondas eliminatorias, podrían cruzarse con el transcurso del Mundial 2026.
¿Cuándo podría darse el cruce entre Argentina y Brasil en el Mundial 2026?
Ambos selecciones ganaron sus respectivos grupos y van por el mismo lugar del cuadro. La verdeamarela goleó y espera por el segundo del grupo F. El campeón del mundo cierra la primera fase el sábado y chocará con el escolta de la zona de España.
El elenco argentino y el brasileño tienen probabilidades de enfrentarse en la semifinal, en caso de que ambos superen sus partidos de 16avos, octavos y cuartos de final.
Este podría ser apenas el segundo enfrentamiento entre ambos en una cita mundialista, con el recordado partido por los octavos de final del Mundial de Italia 1990 como único antecedente.
Al haber superado sus grupos sin mayores inconvenientes, las selecciones de Argentina y Brasil pueden llegar a cruzarse en un duro duelo de semifinales, que representaría una “final anticipada”.
Caminos similares
El conjunto que conduce Lionel Scaloni aún no ha podido deslumbrar desde el juego en lo que va del Mundial 2026, aunque fue una de las pocas selecciones que pudo asegurar el primer puesto del grupo tras solo dos fechas, al golear a Argelia por 3-0 y derrotar por 2-0 a Austria.
En el seleccionado argentino, el más destacado es el astro Lionel Messi, que cumple 39 años este miércoles, y mantiene su nivel intacto: siendo la indiscutible figura de ambos encuentros, el “10” lleva convertidos cinco goles y se posicionó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos.
Por su parte, Brasil tuvo un debut poco convincente ante Marruecos, que terminó con un empate por 1-1, pero pudo destacarse en los encuentros siguientes, al golear por 3-0 tanto a Haití como a Escocia, con un gran rendimiento del delantero Vinicius Jr., para sentenciar la clasificación.
El único antecedente
En caso de darse una nueva edición del Clásico Sudamericano, se trataría de apenas la segunda ocasión en la que se dispute durante un Mundial.
El único antecedente favorece al seleccionado argentino, con el inolvidable triunfo por la mínima en los octavos de final de Italia 1990, con el entrenador Carlos Salvador Bilardo en el banco argentino y el tanto del delantero Claudio Caniggia, luego de la asistencia del astro Diego Armando Maradona.
Además, el enfrentamiento se dio en otros nueve certámenes oficiales. Aunque Brasil lidera el historial por 6-4, la Selección argentina tiene dos triunfos importantes en su haber: ganó en la final de la Copa América 1937 y en la edición de 2021, que se inmortalizó como el primer título de Messi con el representativo nacional, antes de poder imponerse en el Mundial de Qatar 2022.