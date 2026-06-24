¿Habrá clásico?

¿Cuándo podría darse el cruce entre Argentina y Brasil en el Mundial 2026?

Ambos selecciones ganaron sus respectivos grupos y van por el mismo lugar del cuadro. La verdeamarela goleó y espera por el segundo del grupo F. El campeón del mundo cierra la primera fase el sábado y chocará con el escolta de la zona de España.