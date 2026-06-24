Grupo C

Marruecos sufrió más de lo esperado para vencer a Haití y quedó segundo

El conjunto africano superó a los centroamericanos por 4 a 2. Sumó 7 al igual que Brasil, pero quedó relegado por la diferencia de gol. Hakimi, Saibari, Rahimi y Yassine anotaron para el conjunto que fuera cuarto en Qatar 2022. Su rival en 16vos. de final será el ganador del grupo F.