Pese a los altos precios de las entradas

Estados Unidos está por alcanzar el récord de público en el Mundial

La marca anterior se logró en 1994, cuando el certamen en el país desató un entusiasmo sin precedentes en las tribunas. El torneo ya reunió a más de 2,85 millones de espectadores en 44 partidos y alcanzó una ocupación media del 99,6%