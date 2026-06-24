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Bosnia goleó a Qatar, pero deberá esperar para saber si clasifica a los dieciseisavos

La selección europea venció 3-1 a Qatar en Seattle, pero la victoria de Suiza por 2-1 sobre Canadá la dejó tercera en el Grupo B. Ahora dependerá de la clasificación de los mejores terceros para seguir en carrera.

Ermin Mahmic ingresó desde el banco y convirtió el último gol de Bosnia. Foto: ReutersErmin Mahmic ingresó desde el banco y convirtió el último gol de Bosnia. Foto: Reuters
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Bosnia hizo su trabajo al derrotar 3-1 a Qatar en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026. Sin embargo, el triunfo de Suiza por 2-1 sobre Canadá modificó el desenlace de la zona y dejó al conjunto balcánico en el tercer puesto.

Una victoria que valió la clasificación

El conjunto bosnio abrió el marcador a los 29 minutos con un gran remate de Kerim Alajbegovic desde fuera del área. Poco después amplió la ventaja gracias a un centro de Edin Dzeko que terminó en un gol en contra de Sultan Albrake.

Antes del descanso, Qatar descontó mediante Hassan Alhaydos y le puso suspenso al encuentro, aunque Bosnia mantuvo el control durante gran parte del complemento.

Mahmic selló el pase

La tranquilidad llegó a diez minutos del final. Ermin Mahmic, que había ingresado desde el banco, definió el 3-1 definitivo y desató el festejo bosnio, pendiente de lo que ocurría en el otro partido del grupo.

Con el pitazo final en ambos estadios, Bosnia confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Suiza aseguró el primer lugar de la zona al derrotar 2-1 a Canadá.

Así terminó el Grupo B

Mientras Bosnia conseguía la victoria en Seattle, Suiza derrotó 2-1 a Canadá y aseguró el primer puesto del Grupo B con siete puntos.

Canadá finalizó segunda con cuatro unidades y una diferencia de gol de +5, suficiente para superar a Bosnia, que también terminó con cuatro puntos, pero con un saldo de -1. De esta manera, los bosnios quedaron terceros y ahora deberán esperar el desarrollo del resto de la fase de grupos para conocer si acceden a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros. Qatar, con un punto, quedó eliminado.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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