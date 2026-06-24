Bosnia hizo su trabajo al derrotar 3-1 a Qatar en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026. Sin embargo, el triunfo de Suiza por 2-1 sobre Canadá modificó el desenlace de la zona y dejó al conjunto balcánico en el tercer puesto.
Bosnia goleó a Qatar, pero deberá esperar para saber si clasifica a los dieciseisavos
La selección europea venció 3-1 a Qatar en Seattle, pero la victoria de Suiza por 2-1 sobre Canadá la dejó tercera en el Grupo B. Ahora dependerá de la clasificación de los mejores terceros para seguir en carrera.
Una victoria que valió la clasificación
El conjunto bosnio abrió el marcador a los 29 minutos con un gran remate de Kerim Alajbegovic desde fuera del área. Poco después amplió la ventaja gracias a un centro de Edin Dzeko que terminó en un gol en contra de Sultan Albrake.
Antes del descanso, Qatar descontó mediante Hassan Alhaydos y le puso suspenso al encuentro, aunque Bosnia mantuvo el control durante gran parte del complemento.
Mahmic selló el pase
La tranquilidad llegó a diez minutos del final. Ermin Mahmic, que había ingresado desde el banco, definió el 3-1 definitivo y desató el festejo bosnio, pendiente de lo que ocurría en el otro partido del grupo.
Con el pitazo final en ambos estadios, Bosnia confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Suiza aseguró el primer lugar de la zona al derrotar 2-1 a Canadá.
Así terminó el Grupo B
Mientras Bosnia conseguía la victoria en Seattle, Suiza derrotó 2-1 a Canadá y aseguró el primer puesto del Grupo B con siete puntos.
Canadá finalizó segunda con cuatro unidades y una diferencia de gol de +5, suficiente para superar a Bosnia, que también terminó con cuatro puntos, pero con un saldo de -1. De esta manera, los bosnios quedaron terceros y ahora deberán esperar el desarrollo del resto de la fase de grupos para conocer si acceden a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros. Qatar, con un punto, quedó eliminado.