Mundial 2026

Bosnia goleó a Qatar, pero deberá esperar para saber si clasifica a los dieciseisavos

La selección europea venció 3-1 a Qatar en Seattle, pero la victoria de Suiza por 2-1 sobre Canadá la dejó tercera en el Grupo B. Ahora dependerá de la clasificación de los mejores terceros para seguir en carrera.