En Vancouver

Suiza derrotó a Canadá y se adueñó del Grupo B del Mundial

Los helvéticos se impusieron 2 a 1 con goles de Vargas y Manzambi y aseguraron el primer puesto de la zona. Los anfitriones, que descontaron por intermedio de David, quedaron segundos por diferencia de gol y jugarán el domingo en Los Ángeles. Bosnia terminó tercero, Qatar quedó eliminado.