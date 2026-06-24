Mundial 2026

Luka Modric llegó a los 200 partidos con Croacia y se unió al récord de Messi y Cristiano Ronaldo

A sus 40 años, la estrella del Milan alcanzó una marca reservada para leyendas del fútbol internacional durante la Copa del Mundo. Tras la trabajada victoria ante Panamá, el mediocampista recibió un emotivo homenaje de sus compañeros de cara a la definición del Grupo L.