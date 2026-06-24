Luka Modric continúa agigantando su figura en la historia grande del deporte rey. El emblemático mediocampista sumó una nueva e histórica página a su legendaria carrera profesional al alcanzar las 200 apariciones oficiales con la camiseta de la selección de Croacia.
Luka Modric llegó a los 200 partidos con Croacia y se unió al récord de Messi y Cristiano Ronaldo
A sus 40 años, la estrella del Milan alcanzó una marca reservada para leyendas del fútbol internacional durante la Copa del Mundo. Tras la trabajada victoria ante Panamá, el mediocampista recibió un emotivo homenaje de sus compañeros de cara a la definición del Grupo L.
El hito se concretó en pleno desarrollo de su quinta Copa del Mundo, un escenario ideal para ingresar a un selecto y sumamente reservado club de futbolistas que marcaron una época.
La histórica marca se registró durante el encuentro en el que el combinado europeo derrotó ajustadamente por 1 a 0 a su par de Panamá en el BMO Field de Toronto, correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.
Aunque las proyecciones previas anticipaban un trámite accesible para el elenco dirigido por Zlatko Dalic —que venía de ser semifinalista en Qatar 2022—, el conjunto centroamericano plantó una dura resistencia y estuvo muy cerca de dar la sorpresa, obligando a los europeos a trabajar al máximo para sostener la ventaja y prenderse en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.
El emotivo homenaje de sus compañeros
Al concluir el encuentro frente a los panameños, el resultado deportivo quedó en un segundo plano para dar paso a la emoción. El plantel croata sorprendió a su capitán en el campo de juego con un reconocimiento preparado en absoluto secreto.
Los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico rodearon al actual futbolista del Milan vistiendo camisetas especiales con la inscripción "200, Infinite Legacy" ("200, legado infinito").
La reacción del exjugador del Real Madrid y ganador del Balón de Oro en 2018 combinó sorpresa, sonrisas y un profundo agradecimiento. Modric es considerado unánimemente el máximo exponente de la generación más gloriosa del fútbol de su país, habiendo guiado a la selección a un subcampeonato del mundo en Rusia 2018 y a un tercer puesto en la última cita de Qatar.
Su propio entrenador, Dalic, suele reiterar ante la prensa que el experimentado volante funciona prácticamente como una extensión del cuerpo técnico dentro del campo de juego.
El club de los 200
Con este partido internacional, Modric se transformó en el cuarto futbolista en toda la historia del deporte en cruzar la barrera de las doscientas presentaciones con un seleccionado nacional.
De esta manera, se sienta en la misma mesa que Lionel Messi, quien alcanzó los 201 encuentros con la Selección Argentina durante este certamen; el kuwaití Bader Al-Mutawa, con 202 presencias; y el portugués Cristiano Ronaldo, quien lidera la estadística histórica a nivel global tras registrar 230 apariciones con Portugal.
Lo verdaderamente excepcional del caso del croata radica en la vigencia de su protagonismo y su consistencia física en la alta competencia. Modric hizo su debut absoluto en Mundiales en la edición de Alemania 2006 con tan solo 21 años.
Veinte años después, y a diferencia de Messi y Cristiano Ronaldo —quienes disputan su sexto torneo tras la ausencia de Croacia en Sudáfrica 2010—, el talentoso enganche continúa siendo el dueño de los hilos futbolísticos de un seleccionado que mantiene vivas sus aspiraciones y que definirá su futuro frente a Ghana en la última jornada de la zona grupal.