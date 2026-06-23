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Maximiliano Pullaro
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Grupo L

Sin sobrarle nada, Croacia le ganó a Panamá y se jugará la clasificación en la última fecha

Con gol de Budimir en el complemento, los europeos derrotaron en Toronto a los centroamericanos, que quedaron eliminados. El equipo de Modric cerrará la primera fase ante Ghana y sumando de a 3 tendrá el pasaje a los 16vos de final.

Budimir anotí el único gol del partido en Toronto.Budimir anotí el único gol del partido en Toronto.
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La selección de Croacia sufrió y fue efectiva en una de sus pocas llegadas de peligro para imponerse con lo justo ante Panamá por 1-0, por la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026. El único gol del encuentro jugado en Canadá llegó a los ocho minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Ante Budimir empujó un centro atrás.

Con el triunfo, los croatas llegaron al tercer puesto, del que ya no pueden caer, con tres puntos, mientras que Panamá fue condenado al último lugar y quedó eliminada de la Copa del Mundo de la FIFA, con dos derrotas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 23, 2026 Croatia's Luka Modric is thrown into the air by teammates as they celebrate his 200th appearance for Croatia after the match IMAGN IMAGES via Reuters/John E SokolowskiLuka Modric celebró con sus compañeros su partido 200 con la selección.

En la fecha decisiva, Croacia deberá jugar ante Ghana, el sábado 27 de junio a las 18:00 (horario argentino), mientras que el elenco centroamericano se enfrentará a Inglaterra, selección a la que ya había enfrentado en Rusia 2018, en un duelo que se jugará en simultáneo.

La primera llegada del partido fue de Panamá, a los 22 minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha para el cabezazo del delantero José Luis Rodríguez, que el arquero Dominik Livaković alcanzó a desviar antes de que impacte en el travesaño y se aleje del peligro.

Croacia no tuvo acercamientos de riesgo hasta el primer minuto de descuento, con un tiro lejano del enganche Martin Baturina que salió bajo y al primer palo, pero no pudo superar al arquero Orlando Mosquera.

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Lo abrió en el complemento

El elenco croata pudo abrir el marcador en su primer acercamiento de la segunda mitad, a los ocho minutos, con un centro atrás desde la derecha del lateral Josip Stanišić que no pudo ser desviado por Mosquera y permitió que Ante Budimir lo alcance a empujar de primera al gol.

Dos minutos más tarde, un contraataque unipersonal del extremo Marko Pašalić permitió que el croata avance desde atrás de la mitad de la cancha hasta el área rival, pero el delantero no pudo picar bien la pelota y, en el rebote, sacó un disparo muy desviado, con poco ángulo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 23, 2026 Panama's Andres Andrade looks dejected after the match REUTERS/Thomas Mukoya TPX IMAGES OF THE DAYLos panameños perdieron su segundo partido y quedaron eliminados.

Dominik Livaković salvó la caída de su arco en dos ocasiones consecutivas a los 22 minutos de la segunda etapa, al detener dos disparos del carrilero Amir Murillo, que disparó desde el costado derecho del área grande en ambas situaciones.

Un minuto después, un córner al segundo palo fue cabeceado por el mediocampista Carlos Harvey, con un tiro alto que el guardameta pudo despejar por encima del travesaño.

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La síntesis

Grupo L – Fecha 2.

Panamá 0 - 1 Croacia.

Estadio: BMO Field (Canadá).

Árbitro: Pierre Atcho (Gabón).

VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

Panamá: Orlando Mosquera; Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; Amir Murillo, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, César Blackman; Cristian Martínez, José Fajardo, José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic; Marco Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa. DT: Zlatko Dalic.

Gol en el segundo tiempo: 8m. Ante Budimir (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Andrej Kramaric por Josko Gvardiol (C) y Ante Budimir por Petar Musa (C), 27m. Petar Sucic por Mateo Kovacic (C) y Luka Sucic por Marco Pasalic (C); 32m. Cecilio Waterman por Jiovany Ramos (P); 35m. Mario Pasalic por Luka Modric (C); 37m. Azarías Londoño por José Fajardo (P), 45m. Erich Davis por César Blackman (P) y Tomás Rodríguez por Yoel Bárcenas (P).

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