Grupo L

Sin sobrarle nada, Croacia le ganó a Panamá y se jugará la clasificación en la última fecha

Con gol de Budimir en el complemento, los europeos derrotaron en Toronto a los centroamericanos, que quedaron eliminados. El equipo de Modric cerrará la primera fase ante Ghana y sumando de a 3 tendrá el pasaje a los 16vos de final.