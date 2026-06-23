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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Desde las 23

Colombia se enfrenta a la República del Congo buscando un triunfo que lo meta en 16vos de final

Cafeteros y africanos se ven las caras en el Estadio Akron de Guadalajara cerrando la segunda fecha del Grupo K del Mundial. El equipo de Néstor Lorenzo ganó en el debut, y con otros 3 puntos habrá asegurado su clasificación antes de enfrentarse a Portugal.

El estadio de Guadalajara espera por el choque entre colombianos y congoleños.El estadio de Guadalajara espera por el choque entre colombianos y congoleños.
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La Selección de Colombia quiere extender su buen momento y buscará una victoria ante el duro RD Congo que le permita sellar el pase de ronda, este martes desde las 23 en el Estadio Guadalajara de México, en el marco de la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro tendrá la televisación de DSports.

Los 'Cafeteros' vienen de estrenarse en la Copa del Mundo con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, resultado que les permitió ubicarse como primeros en su zona.

Mirá tambiénCristiano Ronaldo respondió con goles y Portugal aplastó a Uzbekistán para quedar cerca de la clasificación

Con Luis Díaz a la cabeza, el elenco comandado por Néstor Lorenzo intentará quedarse con una victoria que le permita asegurarse la clasificación a los 16avos de final, e incluso, dependiendo de otros resultados, el primer lugar.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo looks on REUTERS/Eloisa SanchezNéstor Lorenzo quiere llevar a Colombia a la segunda fase.

Por su primer triunfo de la historia

Por su parte, el seleccionado congoleño tuvo un sorpresivo empate ante Portugal por 1-1. No solo el resultado llamó la atención del mundo, sino el juego sólido para no sufrir ante un rival que en la previa es considerado candidato al título.

(260623) -- HOUSTON, 23 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 22 de junio de 2026 de jugadores de la República Democrática del Congo asistiendo a una sesión de entrenamiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Houston, Estados Unidos. (Xinhua/Li Ming) (jg) (ra) (ce)Congo, en la previa del choque con Colombia.

Con su muro defensivo como principal virtud y un juego veloz para el contragolpe, Congo buscará sorprender a Colombia para quedarse con la victoria y escalar a puestos de clasificación.

Mirá tambiénLa Selección se entrenó con la clasificación en el bolsillo y la mira puesta en Jordania

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

RD Congo: Johny Placide; Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Desabre.

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