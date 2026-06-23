Desde las 23

Colombia se enfrenta a la República del Congo buscando un triunfo que lo meta en 16vos de final

Cafeteros y africanos se ven las caras en el Estadio Akron de Guadalajara cerrando la segunda fecha del Grupo K del Mundial. El equipo de Néstor Lorenzo ganó en el debut, y con otros 3 puntos habrá asegurado su clasificación antes de enfrentarse a Portugal.