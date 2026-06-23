La Selección de Colombia quiere extender su buen momento y buscará una victoria ante el duro RD Congo que le permita sellar el pase de ronda, este martes desde las 23 en el Estadio Guadalajara de México, en el marco de la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro tendrá la televisación de DSports.
Colombia se enfrenta a la República del Congo buscando un triunfo que lo meta en 16vos de final
Cafeteros y africanos se ven las caras en el Estadio Akron de Guadalajara cerrando la segunda fecha del Grupo K del Mundial. El equipo de Néstor Lorenzo ganó en el debut, y con otros 3 puntos habrá asegurado su clasificación antes de enfrentarse a Portugal.
Los 'Cafeteros' vienen de estrenarse en la Copa del Mundo con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, resultado que les permitió ubicarse como primeros en su zona.
Con Luis Díaz a la cabeza, el elenco comandado por Néstor Lorenzo intentará quedarse con una victoria que le permita asegurarse la clasificación a los 16avos de final, e incluso, dependiendo de otros resultados, el primer lugar.
Por su primer triunfo de la historia
Por su parte, el seleccionado congoleño tuvo un sorpresivo empate ante Portugal por 1-1. No solo el resultado llamó la atención del mundo, sino el juego sólido para no sufrir ante un rival que en la previa es considerado candidato al título.
Con su muro defensivo como principal virtud y un juego veloz para el contragolpe, Congo buscará sorprender a Colombia para quedarse con la victoria y escalar a puestos de clasificación.
Probables formaciones
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
RD Congo: Johny Placide; Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Desabre.