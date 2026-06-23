El búnker de la Selección de Francia en los Estados Unidos quedó envuelto en un profundo clima de tristeza en pleno Mundial 2026. Apenas unas horas después de lo que fue la goleada por 3-0 frente a Irak en Filadelfia, una trágica noticia familiar golpeó directamente al cuerpo técnico y obligó a un fuerte cambio de planes en plena competencia.
Murió la madre de Didier Deschamps y el DT abandona la concentración
El entrenador del conjunto subcampeón mundial dejará los Estados Unidos de manera inmediata para viajar al funeral. Su histórico asistente, Guy Stéphan, se hará cargo del equipo de cara al partido de este viernes contra Noruega en Boston.
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó, a través de un comunicado oficial, el fallecimiento de la madre del director técnico Didier Deschamps. Ante esta dura situación, el estratega abandonará la delegación de inmediato para regresar a su país natal.
Debido a la urgencia del viaje, el seleccionador no formará parte de los próximos entrenamientos ni estará en el banco de suplentes para el cierre de la fase inicial. "Didier Deschamps no podrá entrenar antes del partido Noruega-Francia y tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido del Grupo I", detalló la entidad madre del fútbol galo.
Dirige su asistente
De cara al compromiso ante el combinado noruego, las riendas del plantel quedarán temporalmente en manos de su habitual mano derecha.
"Regresará a Francia para asistir a su funeral. De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, presente en el campamento base de la selección francesa, Didier Deschamps confió a su sustituto, Guy Stéphan, la responsabilidad de liderar el grupo hasta su regreso", completó el informe de la FFF.
Finalmente, desde los canales oficiales de la federación pidieron especial respeto y consideración por la privacidad del director técnico campeón del mundo en 2018 en este difícil momento personal: “En este momento tan doloroso, contamos con cada uno de ustedes para que demuestren la mayor modestia y la mayor moderación”.
Cuándo y dónde jugarán Francia contra Noruega
El esperado enfrentamiento será este viernes en el Estadio de Boston. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos, está programado para comenzar a las 16:00 horas (horario de Argentina), en un choque que promete paralizar a buena parte de los hinchas de todo el mundo.