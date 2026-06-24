La jornada del Mundial 2026 movió el tablero en los grupos K y L. Colombia aseguró su clasificación, Portugal quedó muy bien perfilado y el Grupo L entró en una definición abierta, con Inglaterra y Ghana al frente y Croacia todavía con margen para pelear.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del martes
Colombia se clasificó y lidera el Grupo K; Inglaterra y Ghana quedaron arriba en el L, con Croacia todavía en carrera. Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales distintos.
Análisis de los partidos
En el Grupo K, Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán en Houston y dio un paso fuerte hacia la siguiente ronda. Cristiano Ronaldo marcó dos goles y volvió a quedar en el centro de la escena al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales distintos.
El equipo de Roberto Martínez construyó una victoria amplia, con superioridad desde el inicio y una diferencia que también le dio peso estadístico. Portugal llegó a cuatro puntos y quedó segundo, con ventaja sobre República Democrática del Congo y Uzbekistán antes de la última fecha.
Colombia, en tanto, venció 1 a 0 a República Democrática del Congo en Guadalajara y selló su pase a la fase eliminatoria. El equipo de Néstor Lorenzo consiguió su segundo triunfo consecutivo y quedó como líder del Grupo K, con puntaje ideal tras dos presentaciones.
El gol le permitió al seleccionado sudamericano tomar una distancia decisiva en la tabla. Colombia llegó a seis puntos y ya no depende de otros resultados para avanzar. Su último partido servirá para definir si sostiene el primer lugar de la zona.
En el Grupo L, Inglaterra y Ghana empataron 0 a 0 en Foxborough. El partido fue cerrado, con dominio territorial inglés, pero sin eficacia para quebrar el arco africano. Ghana resistió, sumó un punto importante y se mantuvo en zona de clasificación.
Ese empate dejó a ambos con cuatro unidades. Inglaterra quedó arriba en la tabla oficial por diferencia de gol, mientras que Ghana sostuvo el segundo puesto. Ninguno aseguró todavía el primer lugar, pero los dos llegarán a la última fecha con ventaja.
Croacia se recuperó ante Panamá y ganó 1 a 0 en Toronto, con gol de Ante Budimir en el complemento. El equipo europeo no brilló, pero consiguió el resultado que necesitaba para seguir con vida en el grupo.
Panamá, en cambio, quedó eliminado. La derrota lo dejó sin puntos y sin posibilidades de alcanzar a los puestos de clasificación. Croacia cerrará ante Ghana en un duelo directo, mientras Inglaterra enfrentará a Panamá con margen para sellar su pase.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo K, Colombia lidera con seis puntos y ya tiene asegurado su lugar en la próxima ronda. El equipo de Néstor Lorenzo le saca dos unidades a Portugal, su escolta inmediato, y llegará a la última fecha con la posibilidad de confirmar el primer puesto.
Portugal aparece segundo con cuatro puntos. La goleada ante Uzbekistán lo dejó cerca de los dieciseisavos de final y con una diferencia favorable respecto de sus perseguidores. Su situación es sólida, aunque deberá cerrar el grupo sin descuidar el resultado de Colombia.
República Democrática del Congo quedó tercera con un punto. La derrota ante Colombia lo dejó comprometido, pero aún por encima de Uzbekistán. Para sostener chances necesitará ganar en la última fecha y esperar que la combinación de resultados le permita escalar.
Uzbekistán cierra la zona sin unidades. La caída por cinco goles ante Portugal lo dejó en el fondo y con un panorama muy difícil. Su margen estadístico es mínimo y depende de una reacción inmediata en el cierre de la fase inicial.
En el Grupo L, Inglaterra lidera con cuatro puntos. Tiene la misma cantidad de unidades que Ghana, pero se mantiene primero por diferencia de gol. El empate sin goles no le permitió despegarse, aunque lo dejó bien ubicado para la última jornada.
Ghana está segunda, también con cuatro puntos. El empate ante Inglaterra tuvo valor estratégico porque sostuvo al equipo africano en zona de clasificación. Su cierre ante Croacia será decisivo, ya que una derrota podría modificar el orden del grupo.
Croacia quedó tercera con tres puntos. La victoria ante Panamá la metió de nuevo en la pelea y la dejó a sólo una unidad de Inglaterra y Ghana. El duelo final frente a los africanos será una verdadera definición por el pase.
Panamá está cuarta, sin puntos, y quedó eliminada. La derrota ante Croacia le cerró el camino antes de la última fecha. Su despedida será ante Inglaterra, en un partido que puede influir en la pelea por el liderazgo del Grupo L.