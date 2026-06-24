Colombia dio un paso decisivo en el Mundial 2026. Con una victoria por 1 a 0 sobre República Democrática del Congo, el conjunto sudamericano consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Grupo K, aseguró su clasificación a la fase eliminatoria y quedó como líder de la zona a falta de una fecha para el cierre de la etapa inicial.
Colombia venció a Congo, se clasificó y quedó como líder del Grupo K
La selección dirigida por Néstor Lorenzo derrotó 1 a 0 a República Democrática del Congo en Guadalajara, aseguró su lugar en la próxima ronda del Mundial 2026 y llegará a la última fecha con chances de quedarse con el primer puesto de la zona.
El encuentro se disputó en Guadalajara y tuvo como figura al lateral Daniel Muñoz, autor del único gol de la noche.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegaba al compromiso con el impulso de la victoria conseguida en el debut frente a Uzbekistán. Del otro lado estaba una selección congoleña que había sorprendido en la primera jornada al empatar con Portugal y que necesitaba sumar para mantenerse en carrera por la clasificación.
Un dominio que tardó en reflejarse en el marcador
Desde el comienzo, Colombia asumió la iniciativa y buscó imponer condiciones a través de la posesión y la movilidad de sus principales figuras ofensivas. James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias participaron activamente en la generación de juego, mientras que el equipo africano apostó por un planteo más conservador, tratando de aprovechar espacios para salir de contragolpe.
Las oportunidades para abrir el marcador no faltaron. Colombia acumuló llegadas y remates al arco, pero se encontró una y otra vez con la resistencia del arquero Lionel Mpasi, una de las figuras del encuentro. El guardameta congoleño respondió con solvencia en varias intervenciones y sostuvo la igualdad durante buena parte del partido.
Incluso, el seleccionado sudamericano llegó a festejar en más de una ocasión, aunque distintas acciones fueron invalidadas por posición adelantada o por infracciones detectadas durante la revisión arbitral. Esa situación obligó al conjunto cafetero a mantener la paciencia frente a una defensa cada vez más exigida.
La insistencia tuvo recompensa a los 30 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada que nació con participación de Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz encontró el espacio para sacar un remate que terminó venciendo la resistencia de Mpasi y estableció el 1 a 0 definitivo. El gol significó un alivio para Colombia y terminó siendo suficiente para quedarse con los tres puntos.
En los minutos finales, República Democrática del Congo intentó adelantar sus líneas y generar peligro cerca del arco defendido por Camilo Vargas. Sin embargo, Colombia logró sostener la ventaja y cerrar un triunfo que lo coloca entre los primeros clasificados a la siguiente instancia del torneo.
La clasificación asegurada y un duelo clave ante Portugal
Con esta victoria, Colombia alcanzó los seis puntos sobre seis posibles y garantizó su presencia en la próxima ronda del Mundial. La combinación de resultados en el grupo, sumada a la goleada de Portugal sobre Uzbekistán, terminó de sellar la clasificación anticipada del equipo sudamericano.
La tabla del Grupo K quedó con Colombia en la primera posición con seis unidades, seguido por Portugal con cuatro. Más atrás aparecen República Democrática del Congo con un punto y Uzbekistán sin unidades. De esta manera, el conjunto de Néstor Lorenzo afrontará la última fecha dependiendo de sí mismo para quedarse con el liderazgo de la zona.
El próximo desafío será precisamente frente a Portugal, en un partido que definirá cuál de los dos equipos avanza como primero del grupo. A Colombia le alcanzará con un empate para conservar la cima, mientras que una victoria le permitiría cerrar una fase inicial perfecta antes del inicio de los cruces eliminatorios.
Más allá del resultado ajustado, el balance es positivo para el seleccionado colombiano. En dos presentaciones mostró solidez, capacidad para generar situaciones de gol y una estructura que le permitió resolver partidos complejos.
El tanto de Muñoz confirmó un buen momento colectivo y le dio a la selección cafetera la tranquilidad de llegar clasificada a la última jornada, con la posibilidad de consolidarse entre los mejores equipos de la primera fase del Mundial 2026.