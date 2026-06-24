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La histórica sanción que recibió el jugador de Qatar que le fracturó la pierna a una figura de Canadá en el Mundial

El Comité Disciplinario de la FIFA le impuso una severa pena a Assim Madibo tras la fuerte entrada sobre Ismaël Koné. Comenzó a cumplirla en la derrota de su equipo esta tarde frente a Bosnia en Seattle.