Mundial 2026

La conmovedora muestra de apoyo de la selección de Francia a Didier Deschamps tras la muerte de su madre

El plantel realizó un minuto de silencio tras la partida del técnico, quien viajó a su país luego de la pérdida familiar y se ausentará en el próximo compromiso ante Noruega. Su asistente, Guy Stephan, ocupará su lugar en el partido del viernes.