“Probablemente sean campeones”

Con Noruega ya clasificada, Haaland le quitó presión al duelo ante Francia

Erling Haaland fue nuevamente la gran figura de Noruega al marcar dos goles en la victoria frente a Senegal, resultado que aseguró la clasificación de los escandinavos a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, más allá de su actuación, el delantero del Manchester City llamó la atención por una particular declaración sobre el próximo compromiso ante Francia.