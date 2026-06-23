Erling Haaland volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del fútbol mundial. Con dos goles en la victoria de Noruega por 3 a 2 frente a Senegal, el delantero fue determinante para que su selección asegurara de manera anticipada el pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con Noruega ya clasificada, Haaland le quitó presión al duelo ante Francia
Erling Haaland fue nuevamente la gran figura de Noruega al marcar dos goles en la victoria frente a Senegal, resultado que aseguró la clasificación de los escandinavos a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, más allá de su actuación, el delantero del Manchester City llamó la atención por una particular declaración sobre el próximo compromiso ante Francia.
Sin embargo, una vez finalizado el encuentro disputado en el New Jersey Stadium, el foco dejó de estar exclusivamente en su rendimiento dentro de la cancha y se trasladó a una declaración que rápidamente se viralizó entre aficionados y medios de comunicación.
Tras ser elegido como el mejor jugador del partido, Haaland fue consultado sobre el próximo desafío de Noruega frente a Francia, encuentro que definirá el liderazgo del Grupo I. Lejos de responder con cautela o alimentar expectativas, el atacante sorprendió con una frase tan sincera como descontracturada.
“¿Francia el próximo partido? Probablemente nos ganen y ganen el Mundial también”, expresó entre risas, fiel a un estilo directo que lo caracteriza tanto dentro como fuera del campo de juego.
Un doblete que selló la clasificación noruega
Más allá de sus declaraciones, Haaland volvió a ser decisivo para su equipo. El delantero marcó dos de los tres goles con los que Noruega derrotó a Senegal y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del certamen.
El conjunto europeo abrió el marcador a través de Marcus Holmgren a los 42 minutos del primer tiempo. Ya en el complemento, Haaland amplió la diferencia con dos conquistas consecutivas a los 3 y 12 minutos.
Senegal reaccionó mediante un doblete de Ismaila Sarr, que descontó a los 7 minutos del segundo tiempo y volvió a marcar en tiempo agregado, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.
Con este resultado, Noruega consiguió su segunda victoria consecutiva en el torneo y llega a la última jornada con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo: avanzar a la fase eliminatoria.
La respuesta de Haaland que sorprendió a todos
La naturalidad con la que Haaland respondió sobre Francia generó repercusión inmediata. Mientras muchos esperaban un mensaje de confianza o una declaración desafiante, el delantero eligió el humor y el realismo para referirse a uno de los principales candidatos al título.
La frase fue interpretada como una muestra del respeto que existe dentro del seleccionado noruego hacia el vigente favorito del torneo, aunque también refleja la tranquilidad de un equipo que ya tiene asegurada su continuidad en la competencia.
Lejos de mostrarse preocupado por el próximo compromiso, Haaland dejó en claro que el foco principal estaba puesto en la clasificación obtenida y en el rendimiento colectivo del equipo durante la fase de grupos.
Francia y Noruega definirán el liderazgo del grupo
Con ambos seleccionados ya clasificados, la última fecha del Grupo I servirá para determinar quién avanzará como líder de la zona.
Noruega y Francia se enfrentarán el próximo viernes en uno de los encuentros más atractivos de la jornada, mientras que Senegal e Irak buscarán cerrar su participación con una victoria.
Para los escandinavos, el desafío también tendrá un valor histórico. La selección noruega intentará superar su mejor actuación en una Copa del Mundo, registrada en Francia 1998, cuando alcanzó los octavos de final antes de caer frente a Italia.
Con Haaland atravesando un gran momento futbolístico y acumulando goles en el torneo, Noruega alimenta la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026. Aunque el propio delantero haya elegido bajarle el tono al duelo con Francia, su rendimiento sigue siendo una de las principales amenazas para cualquier rival.