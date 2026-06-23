El encuentro de Máxima con Nery

Fútbol, realeza y argentinidad al palo

Los Reyes de Paises Bajos fueron a ver a Curazao, un país que forma parte de su Reino. Ese día, jugaban con Ecuador y allí estuvieron los dirigentes de la Conmebol, con Domínguez y Pumpido a la cabeza. ¿Cómo fue ese encuentro?