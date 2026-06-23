"Leo siempre marca"

Mbappé elogió a Messi y evitó entrar en la carrera por el récord de goles en los Mundiales

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para Francia en el Mundial 2026 al marcar dos goles en la victoria sobre Irak, pero las miradas se centraron en su persecución a Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores de las Copas del Mundo. Lejos de alimentar la comparación, el delantero francés destacó la vigencia del capitán argentino y aseguró que su prioridad sigue siendo el rendimiento colectivo de su selección.