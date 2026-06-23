La clasificación anticipada de Francia a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tuvo nuevamente a Kylian Mbappé como una de sus principales figuras. El delantero marcó dos goles en la victoria por 3 a 0 frente a Irak, disputada en Filadelfia, y volvió a acercarse a los registros históricos de las Copas del Mundo.
Mbappé elogió a Messi y evitó entrar en la carrera por el récord de goles en los Mundiales
Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para Francia en el Mundial 2026 al marcar dos goles en la victoria sobre Irak, pero las miradas se centraron en su persecución a Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores de las Copas del Mundo. Lejos de alimentar la comparación, el delantero francés destacó la vigencia del capitán argentino y aseguró que su prioridad sigue siendo el rendimiento colectivo de su selección.
Sin embargo, más allá de su destacada actuación, gran parte de la atención posterior al encuentro estuvo centrada en la comparación con Lionel Messi. Horas antes, el capitán argentino había ampliado su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales tras convertir en el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria.
Con los dos tantos anotados ante Irak, Mbappé alcanzó los 16 goles mundialistas, igualando la marca del alemán Miroslav Klose y quedando a apenas dos conquistas del rosarino, líder histórico de la estadística.
Una carrera histórica entre dos generaciones
La posibilidad de que Mbappé alcance o incluso supere el récord de Messi se convirtió en uno de los temas más comentados del torneo. A sus 27 años, el delantero francés se encuentra en plena madurez futbolística y todavía tiene margen para seguir ampliando sus números en futuras competencias internacionales.
Consultado sobre esta disputa estadística, el atacante prefirió quitarle dramatismo a la situación y dejó en claro cuál es su enfoque durante el campeonato.
"Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará", expresó al referirse al capitán argentino, a quien considera una referencia indiscutida del fútbol mundial.
El reconocimiento de Mbappé a la vigencia de Messi
Lejos de mostrarse obsesionado con la comparación individual, Mbappé destacó la extraordinaria capacidad goleadora que Messi mantiene a lo largo de su carrera.
"Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más", afirmó entre sonrisas, reconociendo el nivel competitivo que sigue exhibiendo el astro argentino incluso en la etapa final de su trayectoria internacional.
El atacante del Real Madrid insistió en que su prioridad no pasa por las estadísticas personales ni por la pelea por los récords.
"No me fijo en lo que hace para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo", sostuvo, reforzando el mensaje de que el objetivo principal sigue siendo llevar a Francia lo más lejos posible en el torneo.
Francia avanza y el delantero piensa en el objetivo colectivo
Además de referirse a Messi, Mbappé analizó su presente futbolístico y el camino recorrido para llegar en plenitud al Mundial 2026.
El delantero recordó que debió superar una lesión importante sufrida a comienzos de año y destacó el trabajo realizado para recuperar su mejor nivel.
"Intenté hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid. Tuve una lesión importante en enero y después volví de la mejor manera física y mental para llegar aquí en buenas condiciones", explicó.
También hizo referencia a las dificultades que atravesó el plantel francés durante el encuentro frente a Irak, que estuvo interrumpido durante casi dos horas debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la costa este de Estados Unidos.
"Fue una noche muy larga. Mantenerse enfocado allí adentro es muy difícil y exige mucho, pero hicimos un gran esfuerzo y cumplimos con nuestro objetivo", señaló.
Con Francia ya clasificada a la siguiente instancia y Mbappé manteniendo su gran capacidad goleadora, la carrera por los récords continúa abierta. Mientras Messi sigue ampliando su legado con la camiseta argentina, el delantero francés avanza decidido a escribir su propia página en la historia de los Mundiales.