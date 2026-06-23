La actividad del Gran Premio de Austria no tendrá como único protagonista argentino a Franco Colapinto. El fin de semana en el Red Bull Ring también contará con la presencia de Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3, completando una destacada representación nacional en las principales categorías de la escalera FIA.
Varrone y Colnaghi también tendrán acción en Austria
Los pilotos argentinos afrontarán una nueva fecha de Fórmula 2 y Fórmula 3 en el Red Bull Ring, uno de los circuitos más tradicionales del automovilismo europeo.
Para Varrone, Spielberg es un circuito conocido. El piloto bonaerense ya compitió allí durante su etapa en las carreras de resistencia y obtuvo uno de sus mejores resultados internacionales en 2021, cuando finalizó segundo en una fecha de la European Le Mans Series con el equipo G-Drive Racing.
Ahora el desafío será diferente. En su temporada debut dentro de la Fórmula 2, el argentino continúa atravesando el proceso de adaptación a una categoría altamente competitiva y exigente.
La experiencia de Varrone en Spielberg
El conocimiento previo del trazado austríaco puede convertirse en una herramienta importante para buscar un fin de semana sólido y acercarse nuevamente a la zona de puntos.
Por el lado de Colnaghi, Austria representará una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia en la FIA Fórmula 3. El piloto de MP Motorsport disputa su primera temporada completa en la categoría y continúa transitando una etapa de aprendizaje dentro del automovilismo internacional.
Si bien todavía no cuenta con antecedentes destacados en Spielberg, Colnaghi ya tuvo la posibilidad de girar en el Red Bull Ring durante las pruebas colectivas de la categoría y conoce las características de uno de los circuitos más veloces del calendario.
Colnaghi y su debut en la Fórmula 3: aprendizaje y desafíos en Austria
Las largas rectas, las fuertes frenadas y las múltiples oportunidades de adelantamiento suelen convertir a la pista austríaca en un escenario ideal para el desarrollo de pilotos jóvenes.
La actividad para ambos comenzará el viernes con los entrenamientos y las clasificaciones. El sábado será el turno de las carreras Sprint, mientras que el domingo se disputarán las competencias principales.
En una temporada que volvió a colocar a la Argentina en la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3, Austria ofrecerá una nueva oportunidad para seguir de cerca el crecimiento de Varrone y Colnaghi en el camino hacia los niveles más altos del automovilismo mundial.