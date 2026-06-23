Se abre el mercado hasta el 2 de julio

Del poker de ases, Medrán ya tiene al primero en Colón y asoma el segundo

Colotto había buscado al “Wachi” García en verano, no se pudo y lo termina fichando en invierno: será uno de los cuatro refuerzos para el Sabalero que busca el ascenso. Viene de jugar en Primera: cinco partidos en Newell’s y un gol valioso para Kudelka.