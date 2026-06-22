Entre otras cosas, la derrota que sufrió Colón el sábado pasado en Resistencia dejó en evidencia la necesidad que tiene el plantel sabalero de sumar refuerzos para potenciarse de cara al tramo decisivo de la temporada de la Primera Nacional.
Alonso, sobre el mercado de pases: “Está complicado el tema de los refuerzos”
El presidente de Colón habló en resistencia sobre la ventana de incorporaciones que se abrió esta semana en la Primera Nacional. “Muchos esperan una oportunidad en Primera”, aseguró. Además se refirió a la gestión abierta con Platense para cobrar por la venta de Picco.
Cerrando la primera rueda a cinco puntos de los líderes, el equipo de Medrán luce mejor en la tabla que en la cancha, con la urgencia de sumar recursos especialmente en la zona ofensiva.
En el último tramo de la temporada, al sabalero le ha costado llegar al gol, con un Alan Bonansea que ya suma 12 partidos sin convertir y alternativas en ataque que fueron perdiendo terreno al punto tal de dejar de ser tenidos en cuenta por el entrenador rafaelino.
Clara demostración de la ausencia de opciones de peso en el banco se vio en Chaco, donde los juveniles Ingravidi y Buosi tuvieron que saltar a la cancha para tratar de conseguir un empate que, como era de suponerse, nunca llegó.
Tal y como establece la organización del torneo de ascenso más importante del fútbol argentino, tras el cierre de la primera rueda del campeonato llega un breve receso de un par de semanas en el que además se abre el libro de pases.
De esta manera, tanto Colón como los otros 35 protagonistas de la Primera Nacional tienen tiempo hasta el próximo jueves 2 de julio para sumar 4 futbolistas de cara a la etapa final de la competencia.
En la previa del partido disputado en el Juan Alberto García de la capital chaqueña, quien se refirió a esta situación fue el propio presidente de Colón, José Alonso, abordado por los medios santafesinos presentes en cancha de For Ever.
En primer término, el mandamás sabalero confirmó la contratación del primer refuerzo, Franco García: "El lunes o martes llega, pero yo creo que este lunes viene a firmar. Ya está confirmada la contratación".
Consultado por la continuidad del club que preside en el mercado, Alonso fue contundente y revelo que "está complicado el tema de los refuerzos. Muchos clubes han mantenido su estructura y no quieren soltar jugadores. Además, muchos futbolistas esperan una oportunidad en Primera División o en el exterior".
La deuda de Platense
Otro de los temas sobre los que se indagó a Alonso en la previa del partido en Resistencia fue el de la deuda que Platense mantiene con Colón por el pase de Leonel Picco. Sobre esto, el dirigente explicó que "La venta es lo más importante para Colón. Estamos cobrando y pretendiendo cobrar el resto. Estamos discutiendo el tema de la venta, que es lo importante para el club".
"Primero hemos conversado con ellos y ahora seguiremos avanzando. Estamos intimando y ya lo estamos haciendo a un nivel más importante", agregó.
¿Cambian los ascensos y los descensos?
La última de las cuestiones que fue abordada por el presidente rojinegro estuvo relacionada a los rumores que trascendieron en las últimas horas respecto de posibles modificaciones en el sistema de ascensos y descensos que estaría en mente de varios dirigentes de peso de la AFA.
Sobre esto, Alonso fue cauto y aclaró: “Hay algunos rumores, pero hasta que no se reúna el Comité Ejecutivo y se apruebe, esas cosas son rumores”.
Profundizando en la cuestión, agregó que “hasta que no reciba la comunicación y se ejecute, son rumores. No hay que pontificar porque uno cae en error. Generalmente estas decisiones se informan previamente y se someten a consideración de los distintos clubes“, explicó.
“Estamos haciendo una campaña de ascenso"
Otro de los dirigentes que acompañó al equipo en la travesía por Chaco fue el vicepresidente Alejandro Bonazzola, quien también brindó declaraciones y compartió sus sensaciones al cierre del primer semestre de competencia.
Con una mirada optimista, el dirigente señaló: "Si analizamos históricamente a los equipos que ascendieron o que jugaron las finales en los últimos torneos, hoy estamos haciendo una campaña de ascenso".
"Evaluamos también el volumen de juego del equipo y muchas otras cuestiones, pero desde el punto de vista estadístico estamos en una posición que nos alienta a seguir trabajando y creyendo en el objetivo", agregó.
Siguiendo por la línea del presidente Alonso, Bonazzola se refirió al mercado de pases que acaba de abrirse en la Primera Nacional y explicó: "Está duro. Muchas veces los clubes no quieren reforzar a equipos que pelean por el mismo objetivo. No es fácil resolver las incorporaciones, pero de alguna manera se va a hacer".
"Colón es un club donde los días siempre son intensos, pero ahora mucho más por la necesidad de reforzar el plantel. Tenemos buenos jugadores y un cuerpo técnico capacitado, pero sabemos que hay posiciones para fortalecer", indicó.
Profundizando sobre esta cuestión clave para el año deportivo sabalero, el vicepresidente reveló que "hay gestiones avanzadas, pero en este mercado muchas veces das dos pasos adelante y después tres para atrás. Preferimos no hablar de nombres porque eso muchas veces termina encareciendo las operaciones. El silencio es ahorro", graficó entre risas.
"Hay que administrar un equilibrio entre los jugadores que se quedarán y los que pueden irse. Todo eso se analiza permanentemente", subrayó.
En el final de la charla con los medios santafesinos presentes en Resistencia, Bonazzola hizo un balance del primer semestre de la gestión que integra al frente de la institución rojinegra. Sobre esto, destacó: “Tenemos la satisfacción de que Colón no colapsó pese a cómo lo encontramos, pero sostener una institución de esta magnitud requiere esfuerzos extraordinarios todos los días", concluyó.