Confirmó la contratación de Franco García

Alonso, sobre el mercado de pases: “Está complicado el tema de los refuerzos”

El presidente de Colón habló en resistencia sobre la ventana de incorporaciones que se abrió esta semana en la Primera Nacional. “Muchos esperan una oportunidad en Primera”, aseguró. Además se refirió a la gestión abierta con Platense para cobrar por la venta de Picco.