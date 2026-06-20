“Pechu” Suárez y Aaron, 32 años después

La historia del ex jugador de Colón y su regalo para el amigo texano

Hernán formó parte del equipo de Colón que jugó la Dallas Cup de 1994 que ganó el Real Madrid. Aaron era el mayor de los hijos de la familia que albergó al “Pechu” y a Malisani en su casa. El Litoral fue testigo de un reencuentro emocionante.