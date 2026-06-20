Con presencia de hinchas sabaleros

Colón visita Resistencia con una misión: Volver a ganar de visitante

Tras el esperanzador triunfo del sábado pasado ante Defensores, el equipo de Medrán se enfrenta al urgido Chaco For Ever desde las 16 y con el arbitraje de Yamil Possi. Sebastián Olmedo reemplazará al suspendido Pier Barrios en el único cambio que mete el técnico rojinegro. Arranca la fecha a 5 del líder Morón, que el domingo visita a Ferro.