En el partido que marcará el cierre de la primera rueda del campeonato de la Primera Nacional, Colón de Santa Fe visitará este sábado desde las 16 a Chaco For Ever en Resistencia y con la presencia de público sabalero en las tribunas del estadio Juan Alberto García.
Colón visita Resistencia con una misión: Volver a ganar de visitante
Tras el esperanzador triunfo del sábado pasado ante Defensores, el equipo de Medrán se enfrenta al urgido Chaco For Ever desde las 16 y con el arbitraje de Yamil Possi. Sebastián Olmedo reemplazará al suspendido Pier Barrios en el único cambio que mete el técnico rojinegro. Arranca la fecha a 5 del líder Morón, que el domingo visita a Ferro.
Entonado por el importante triunfo conseguido hace 7 días en la visita a Defensores de Belgrano, el sabalero vuelve a salir de Santa Fe sabiendo que solo le sirve ganar para no perderle pisada al único líder del grupo, el Deportivo Morón, que el domingo visita a su escolta Ferro Carril Oeste.
Tras una actuación positiva sostenida en la contundencia en el área de enfrente, Medrán apuesta por la continuidad del equipo que ganó tras 4 empates en fila y mete una sola variante obligada. El paraguayo Sebastián Olmedo volverá a ser titular en reemplazo del suspendio Pier Barrios, que vio la quinta amarilla en el Bajo y estará ausente por primera vez en lo que va del campeonato.
Equipo que gana (casi) no se toca
El marcador central guaraní ingresará a la zaga para estrenar dupla con el “vikingo” Rasmussen, quien pasará a ocupar el puesto de primer zaguero con Peinipil y Allende completando la última línea rojinegra.
Los otros 10 nombres son los mismos que Medrán repitió en los 3 partidos previos, con el tridente compuesto por Marcioni, Lago y Darío Sarmiento con la responsabilidad de asistir al centro delantero Alan Bonansea.
Así las cosas, para el compromiso que será arbitrado por Yamil Possi, Colón saldrá a la cancha con Budiño; Peinipil, Rasmussen, Olmedo y Allende; Lértora y Antonio; Marcioni, Sarmiento, Lago y Bonansea. Vale la pena señalar que tanto Rasmussen como Lértora y Facundo Castet (que viajó para ocupar un lugar en el banco), tienen 4 amarillas y serán suspendidos en caso de ser amonestados este sábado.
Precisamente en relación al banco de relevos, nuevamente se destaca la presencia de los juveniles Máximo Ingravidi y Jerónimo Buosi, quienes viajaron con la delegación y serán los opciones que tendrá Medrán para refrescar el ataque sabalero.
Con Franco García como primer refuerzo confirmado, la apertura del libro de pases será fundamental para que el DT sabalero sume potencia ofensiva de cara al segundo semestre de la competencia. Colón tiene como prioridad la contratación de otro número 9, mientras que también busca un central y un lateral.
Rival con urgencias
El rival de Colón en esta fecha que debía jugarse en marzo pero fue reprogramada por el paro de los dirigentes del fútbol argentino será Chaco For Ever, equipo que marcha enm el último puesto del grupo con apenas 9 unidades y que esta semana anunció a Daniel Cravero como nuevo entrenador.
Sin embargo, el Chango recién asumirá el lunes, por lo que no estará presente en el banco ante la formación sabalera. Hasta el momento, el elenco chaqueño ganó un solo partido, empató 6 veces y perdió los 10 cotejos restantes, incluyendo los dos últimos que motivaron la salida del ahora ex DT, Pedro Lorens.
Si bien no está confirmado, la probable de For Ever para recibir a Colón es con Canuto en el arco, Croata, Valdez, Garay y Silvera en defensa, Cerrudo, Guerra, Nievas, Lioi y Ojeda como mediocampistas y Enriquez como única referencia en ataque.