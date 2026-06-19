En la tarde de este viernes y con la disputa de 6 partidos en simultáneo se le bajó el telón al Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del fútbol argentino.
La reserva de Colón completó con victoria su participación en el Apertura
Fue 1 a 0 sobre Estudiantes de Río Cuarto con gol de Agustín Giménez. El sabalero finalizó en el 15° puesto de la Zona B, con 18 puntos en igual cantidad de presentaciones. Tomás Paredes fue el arquero titular. Eric Meza y Facundo Garcés estuvieron en la cancha observando el cotejo y hablando con los juveniles rojinegros.
Con los 8 clasificados a cuartos de final resueltos entre miércoles y jueves, los partidos de hoy servían nada más que para completar el calendario del primer certamen de la temporada en su fase regular y eran protagonizados por aquellos equipos que ya no tenían chance de avanzar a los playoffs.
Uno de estos cotejos tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en el Predio 4 de Junio propiedad del Club Atlético Colón.
En dicho escenario, la reserva sabalera que conduce Alejandro Russo recibía a su similar de Estudiantes de Río Cuarto buscando cerrar con una sonrisa una campaña irregular en la que estuvo lejos de los puestos de clasificación pero que sirvió para darle minutos y rodaje a muchas de las jóvenes promesas de la cantera rojinegra.
En este último juego de la primera mitad del año, la formación sabalera mostró una actuación sólida y convincente que le permitió quedarse con la victoria con marcador final de 1 tanto contra 0.
Agustín Giménez, el volante ofensivo que tuvo varios minutos en Primera a principios de la temporada pasada pero que no ha tenido chances en 2026 en el equipo de Medrán, fue el autor del único gol de la tarde para darle a su equipo el quinto triunfo de la temporada.
Campaña irregular
Con estas 3 unidades, Colón cerró una irregular campaña en el Apertura de la Copa Proyección sumando 18 unidades en igual cantidad de presentaciones producto de esas 5 victorias, otros tres empates y 10 derrotas, con 15 goles a favor y 23 en contra. El sabalero finalizó así decimo quinto entre los 18 integrantes del grupo B, por delante del rival de hoy, Atlético Rafaela y San Martín de San Juan.
Entre las novedades que tuvo la tarde de fútbol este viernes en el Predio se destacó la presencia en el 11 rojinegro del arquero Tomás Paredes, habitualmente suplente de Matías Budiño en el primer equipo pero que en varias ocasiones en lo que va del año “bajó” a reserva para sumar rodaje.
Visitas de lujo
Además, se hicieron presentes en el 4 de Junio dos de los integrantes del equipo campeón de 2021: Eric Meza y Facundo Garcés. Ambos defensores están de vacaciones en la ciudad, participaron el domingo de la despedida del Pulga Rodríguez y compartieron un momento muy especial con los chicos de las inferiores del club. Además, recibieron de regalo una camiseta por parte de la institución.