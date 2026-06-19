Copa Proyección

La reserva de Colón completó con victoria su participación en el Apertura

Fue 1 a 0 sobre Estudiantes de Río Cuarto con gol de Agustín Giménez. El sabalero finalizó en el 15° puesto de la Zona B, con 18 puntos en igual cantidad de presentaciones. Tomás Paredes fue el arquero titular. Eric Meza y Facundo Garcés estuvieron en la cancha observando el cotejo y hablando con los juveniles rojinegros.