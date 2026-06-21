En un partido que parecía tener el 0 a 0 como resultado cantado por lo poco que mostraron ambos equipos, Colón fue derrotado este sábado en cancha de Chaco For Ever por 1 a 0 como consecuencia del insólito gol en contra convertido por Mauro Peinipil cuando se jugaban casi 30 minutos del segundo tiempo. Fue el último partido sabalero en la primera rueda de la Primera Nacional 2026.
Las voces sabaleras en Resistencia: Del “chiquero” de Lértora al “tenemos que dar más” de Medrán
Minutos después de la inesperada y dolorosa derrota en la capital chaqueña, el entrenador sabalero y el capitán dieron la cara y tomaron la palabra. Ambos coincidieron en que el equipo no mereció perder y que están obligados a dar más y ganar en Madryn en la reanudación. El 5 fue durísimo con el estado del campo de juego y habló de “falta de respeto” de los jugadores locales.
Sin poder sumar ante el peor equipo del grupo, Colón no pudo arrimarse a la posición del único líder Morón (este domingo se enfrenta con Ferro, su escolta), el sabalero se fue del Juan Alberto García de Resistencia masticando bronca por el flojo rendimiento demostrado, en contraste con la buena tarea que había desarrollado apenas 7 días antes en la victoria ante Defensores de Belgrano en el Bajo.
Sabiendo que hay muchas cosas por mejorar, y de cara al mini receso de dos semanas que lo tendrá a Colón volviendo a jugar el domingo 5 de julio frente al Deportivo Madryn en el sur del país, quienes tomaron la palabra a la salida del camarín visitante fueron probablemente los dos máximos referentes que hoy tiene el plantel rojinegro.
La referencia es para el entrenador Ezequiel Medrán y el capitán Federico Lértora, quienes abordaron los micrófonos de los medios santafesinos y compartieron sus conclusiones de una tarde negra en todos los sentidos para el equipo sabalero.
En el caso del experimentado volante central, terminó siendo el más vehemente a la hora de declarar, sin guardarse nada en cuanto a la autocrítica, pero también apuntando contra el escenario y los rivales de turno.
En primera instancia, Lértora expresó: "Bronca, mucha impotencia y enojo. Son sensaciones negativas porque vinimos a buscar un triunfo y nos vamos con las manos vacías". Además, le apuntó al estado del campo de juego asegurando que “esta cancha es un chiquero, fue imposible jugar”.
“Apretar los dientes y seguir”
Yendo al análisis profundo de lo (poco) que mostró el equipo en Resistencia, el nacido en Villa Mercedes señaló que "en el primer tiempo manejamos el partido a nuestro antojo. Tal vez no generamos tantas situaciones claras, pero tuvimos aproximaciones y controlamos el trámite. Nos faltó generar más claridad y meterla. Después ellos llegaron una vez y encontraron el gol".
Siguiendo por esta línea en su evaluación, el mediocampista que se mantiene con 4 amarillas al borde de la suspensión reconoció que “en el segundo tiempo nos quedamos sin recursos. Empezamos a abusar del pelotazo, nos volvimos muy frontales y ahí nos costó mucho más. Ellos tampoco nos complicaron demasiado, pero nosotros dejamos de generar lo que habíamos hecho en la primera parte"
Dejando de lado el pobre rendimiento que mostró Colón en Resistencia, a Lértora se le consultó por lo que puede representar esta caída en el cierre de la primera rueda de competencia. Sobre eso, respondió: "Es un golpe al mentón. Veníamos de ganar muy bien, de visitante y contra un rival importante. Queríamos repetir esa imagen y sentíamos que durante el primer tiempo lo estábamos haciendo".
Sobre esto último, reveló que “en el vestuario los chicos estaban dolidos, con tristeza y bronca. Todos sabemos lo que representa Colón, lo que exige esta camiseta y lo que tenemos que demostrar cada fin de semana"
En su condición de capitán de este equipo e ídolo de la institución, Lértora le dejó su mensaje al pueblo sabalero: "Entendemos la bronca del hincha. No queda otra que hacerse responsables, trabajar y recibir las críticas que tengamos que recibir. Ahora tenemos quince días para preparar el próximo partido y salir a ganar", sostuvo.
Reconociendo que al equipo le falta un plus para poder soñar con el ascenso a fin de año, el 5 de Colón dijo que "el balance es bueno desde los resultados. Hemos tenido muy buenos rendimientos, pero también sabemos que podemos dar más. Tenemos que ajustar detalles porque la segunda rueda ya empezó y el margen de error es cada vez menor".
"Hay que apretar los dientes, aguantar este momento y seguir para adelante. No queda otra", dijo Lértora antes de subirse al micro que trajo de regreso a la delegación rojinegra a Santa Fe.
“Golpe al mentón”
El otro protagonista que brindó declaraciones tras la derrota en Resistencia fue el entrenador, Ezequiel Medrán, quien no escondió la bronca por lo hecho por el equipo en este último partido de la primera rueda del campeonato.
Al respecto, el rafaelino reconoció que "es un golpe duro porque teníamos otra expectativa por lo que venía construyendo el equipo en esta recta final de la primera rueda. Queríamos imponer nuestro juego y adueñarnos del partido".
Coincidiendo en el análisis con Lértora, el técnico de Colón explicó: "Siento que en el primer tiempo marcamos buenos ritmos, buenas intensidades y generamos situaciones de aproximación y de gol. En el segundo tiempo no le encontramos la vuelta. El partido se planchó y no pudimos salir de esa situación".
Consultado acerca del gol en contra que derivó en la derrota de su equipo, Ezequiel Medrán comentó que "la acción nace de una pelota parada a favor nuestra que no ejecutamos bien. Después vino una contra que parecía controlada, se produjo la falta y ellos sacaron provecho de esa pelota parada para convertir".
Saliendo del análisis de lo ocurrido en Resistencia y haciendo un balance de lo producido en este primer tramo de la campaña, el ex DT de Gimnasia de Mendoza reflexionó: "Hoy es un partido del que tenemos que hacernos cargo porque no lo resolvimos como queríamos. Ahora hay que hacer un análisis profundo de lo que nos dejó esta rueda y sacar conclusiones".
"El torneo nos mostró que para estar en los lugares de arriba tenemos que ajustar determinadas cosas. Por momentos competimos realmente muy bien. Estuvimos en la punta y fuimos animadores del campeonato. Pero también hubo empates y partidos en los que sentimos que dejamos puntos en el camino", sumó Medrán.
Inevitablemente, al técnico de Colón se le preguntó por el mercado de pases que se viene. Sobre esto, respondió: "Hay claridad de que tenemos que reforzarnos. A comienzos de año hicimos una reconstrucción importante del plantel y, como sucede siempre, hubo aciertos y errores. Ahora tenemos que identificar dónde necesita potenciarse Colón".
Siguiendo por esta línea, Medrán comentó que "el club está trabajando para incorporar jugadores. Si queremos adueñarnos del torneo, el margen de error en la segunda rueda no existe".
"Hay una ciudad ilusionada y nosotros sentimos que estamos en deuda. Sabemos que hacemos un gran trabajo y que hay compromiso, pero también que tenemos falencias que debemos identificar y corregir", dijo el DT sabalero en el cierre de su rueda de prensa en Resistencia.