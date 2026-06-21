Tras el 0-1 con For Ever

Las voces sabaleras en Resistencia: Del “chiquero” de Lértora al “tenemos que dar más” de Medrán

Minutos después de la inesperada y dolorosa derrota en la capital chaqueña, el entrenador sabalero y el capitán dieron la cara y tomaron la palabra. Ambos coincidieron en que el equipo no mereció perder y que están obligados a dar más y ganar en Madryn en la reanudación. El 5 fue durísimo con el estado del campo de juego y habló de “falta de respeto” de los jugadores locales.