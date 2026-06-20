Quedó a 5 de Morón que juega mañana

Un gol en contra de Peinipil dejó a Colón con las manos vacías en Resistencia

El sabalero cayó 1 a 0 en cancha de Chaco For Ever. Los de Medrán estuvieron lejos de su mejor versión y perdieron un partido que era para empate. Rasmussen fue amonestado, llegó a la quinta y se pierde el partido en Madryn. Se viene el receso y un mercado de pases que pasa a ser determinante.