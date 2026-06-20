En la tarde de este sábado, y con el acompañamiento de cientos de sabaleros que llegaron a Resistencia para apoyar al equipo de Medrán, Colón le ponía punto final a la primera rueda de la temporada 2026 de la Primera Nacional visitando a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García.
Un gol en contra de Peinipil dejó a Colón con las manos vacías en Resistencia
El sabalero cayó 1 a 0 en cancha de Chaco For Ever. Los de Medrán estuvieron lejos de su mejor versión y perdieron un partido que era para empate. Rasmussen fue amonestado, llegó a la quinta y se pierde el partido en Madryn. Se viene el receso y un mercado de pases que pasa a ser determinante.
Precedido de una contundente victoria en cancha de Defensores de Belgrano la semana pasada, el elenco rojinegro visitaba el norte del país sabiendo que necesitaba volver a sumar para sostener su lugar en la zona de vanguardia del grupo A y descontarle puntos al líder Deportivo Morón que este domingo visita a su escolta, Ferro Carril Oeste.
Tras un muy pobre partido, en el que el empate en 0 parecía el resultado lógico, un gol en contra de Mauro Peinipil faltando 15 minutos para el final le terminó dando el triunfo al conjunto chaqueño contra un Colón que si bien tuvo más la pelota, nunca encontró los caminos para desnivelar el marcador.
De esta manera, el sabalero cortó su racha de partidos sin perder y sumó su 3° derrota de la temporada en un momento inoportuno. A falta de lo que suceda este domingo en el resto de la fecha, el rojinegro llega al receso lejos de la punta del campeonato y con la urgencia de reforzarse y potenciarse para lo que viene.
El partido
En la previa, era un duelo de realidades opuestas, con un Colón que más allá de la irregularidad de este tramo de la campaña llegaba a Chaco como uno de los animadores del campeonato y con la expectativa y la responsabilidad de pelear por el ascenso.
Enfrente estaba un For Ever que ocupa el último lugar de la tabla, que acaba de cambiar de entrenador y que está sumergido en una profunda crisis tanto en lo deportivo como en lo institucional.
Atendiendo a esta realidad, a nadie sorprendió el trámite que mostró el partido desde el pitazo inicial de Yamil Possi, con la visita asumiendo el protagonismo del juego a partir de la tenencia de la pelota y adelantando líneas sobre el arco de Gastón Canuto.
Con el ingreso del paraguayo Olmedo por el suspendido Pier Barrios, Medrán apostaba a darle rodaje a un equipo de buen andar en el último compromiso en el bajo, con la sociedad que podían generar entre Marcioni, Sarmiento y Lago para abastecer a Bonansea.
Pese a disponer durante mucho más tiempo de la pelota ante un rival replegado y que buscaba de contra, el primer tiempo encontró a un Colón errático en la zona de gestación, donde solo el empuje de la dupla Lértora – Antonio y algún destello del número 10 le permitieron al sabalero llevar peligro sobre el arco local.
Para muestra de lo pobre que fue el primer tiempo en Resistencia vale señalar que la única maniobra de riesgo se produjo llegando al minuto 30, con un disparo lejano del propio Ignacio Antonio que el portero de For Ever despejó yendo abajo y con dificultad.
El resto de esa etapa inicial se redujo a insinuaciones y muchos pelotazos frontales siempre bien controlados por ambas defensas. El empate en 0 con el que fueron a vestuarios fue el resultado justo y lógico para lo muy poco que ofrecieron los 22 protagonistas.
En el arranque del complemento, la tónica del partido no presentó modificaciones. Si bien quedó la sensación de que el elenco chaqueño pretendía adelantarse en el terreno y plantarse de igual a igual, al equipo dirigido interinamente por Santiago Ojeda tampoco le sobraban recursos para acercarse con peligro sobre el arco defendido por Budiño.
El empuje y la voluntad del solitario Imanol Enriquez luchando contra los centrales, y los balones largos en búsqueda del 9 eran los únicos argumentos que presentaba el anfitrión ante un Colón que no sufría sobresaltos en su última línea.
Lo que no tenía el equipo de Medrán era espacio para progresar ni creatividad para generarlos, con Sarmiento absorbido por la marca en la zona central y tanto Marcioni como Lago sin ser capaces de desnivelar por las bandas.
Recién pasados los 16, fue el sabalero el que tuvo la chance de abrir el marcador y con la misma receta del primer tiempo. Ignacio Lago recuperó un balón suelto en el borde del área y sin dudarlo sacó un remate mordido que se desvió en un defensor y obligó a la tapada del arquero Canuto volando sobre su derecha para despejar el peligro.
Promediando la segunda etapa, Colón era visiblemente superior y empezaba a acumular pases en zona de tres cuartos que le abrían espacios entre la defensa chaqueña. En ese tramo del partido, a los de Medrán les faltaba precisión para el pase final y quedar cara a cara con el portero local.
Cuando el reloj superaba los 27, y en el mejor momento sabalero en la tarde chaqueña, un accidente a la salida de una pelota parada le dio a For Ever la inesperada e inmerecida ventaja. Ojeda ejecutó el tiro libre cerca del área y encontró el cabezazo de Mauro Peinipil que la desvió para descolocar a Budiño y abrir la cuenta para la formación local.
El impensado gol de For Ever obligó a la reacción del banco sabalero y Medrán metió 3 cambios ofensivos buscando despertar a sus dirigidos e ir por el empate. Los pibes Ingravidi y Buosi se metieron en el campo de juego para intentar acompañar a Bonansea y sumar gente cerca del arco de Canuto.
Sin embargo y pese a las variantes, lo que Colón no pudo hacer en 75 minutos tampoco pudo encontrarlo en el cuarto de hora final.
A pesar de buscarlo hasta el final, la fórmula repetida e inefectiva delos centros y pelotazos cruzados para un Bonansea que perdió toda la tarde con los centrales de Chaco no produjo resultados favorables y pese a la necesidad, el sabalero no estuvo nunca en posición de empatar el partido.
Recién en el último minuto de adición los de Medrán tuvieron una chance para el 1 a 1, con el enésimo centro que cayó desde la derecha y que el juvenil Ingravidi cabeceó apenas desviado sobre el palo izquierdo de Canuto.
Possi decretó el final y le puso punto final a la racha de 8 partidos sin perder de un Colón que estuvo lejos de su mejor versión pero que además tuvo la mala fortuna de terminar perdiendo un partido con destino de 0 a 0.
Con 29 puntos en 18 presentaciones, Colón cierra una primera rueda irregular, con momentos de buen juego y resultados positivos y 3 derrotas en condición de visitante donde dejó mucho que desear.
A 5 de Morón que juega el domingo y puede sacar una considerable ventaja en la punta, y con el mini receso y la apertura del libro de pases a la vuelta de la esquina, es el momento de que los dirigentes, Colotto y el propio Medrán tengan el ojo clínico para renovar y potenciar un plantel que necesita dar mucho más para llegar al final de la temporada con chances reales de volver a Primera.
La síntesis
CHACO FOR EVER: 1- Gastón Canuto; 4- Lucas Mihovilcevich, 2- David Valdez, 6- Ricardo Garay, 3- Mathias Silvera; 8- Juan Cruz Cerrudo, 7- Brian Guerra, 5- Brian Nievas, 10- Andrés Lioi, 11- Agustín Ojeda; Imanol Enriquez. DT: Santiago Ojeda.
COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Sebastián Olmedo, 6- Federico Rasmussen, 3- Leandro Allende; 5- Federico Lértora, 8- Ignacio Antonio; 11- Julián Marcioni, 7- Darío Sarmiento, 10- Ignacio Lago; 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Goles: En el segundo tiempo, a los 28 min. Mauro Peinipil (C), en contra;
Cambios: En el segundo tiempo, a los 28 min. 17- Enzo Gaggi por Guerra y 20- Ezequiel Pacheco por Cerrudo (CH); a los 34 min. 16- Conrado Ibarra por Allende, 20- Matías Muñoz por Lértora y 14- Máximo Ingravidi por Antonio (C); a los 38 min. 18- Bahiano García por Lioi (CH) y 18- Jerónimo Buosi por Sarmiento (C); a los 45 min. 13- Tiago Chamorro por Enriquez (CH);
Árbitro: Yamil Possi.
Estadio: Juan Alberto García – Resistencia, Chaco.