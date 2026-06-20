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Colón visita a Chaco For Ever: seguí el minuto a minuto

El Sabalero enfrenta al Negro este sábado desde las 16.00 en el Estadio "Juan Alberto García" también conocido como "El Gigante de la Avenida", por la cuarta fecha (recuperada) de la Zona A.

Colón visita a Chaco For Ever: seguí el minuto a minuto. Foto: Ariel MezaColón visita a Chaco For Ever: seguí el minuto a minuto. Foto: Ariel Meza
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Colón vuelve a jugar de visitante frente a Chaco For Ever en el Estadio "Juan Alberto García" de Reconquista con la chance de arrancar una buena racha después de la goleada por 3-0 ante Defensores de Belgrano, donde el equipo de Ezequiel Medrán dio una de sus mejores presentaciones del año.

Seguí el minuto a minuto

16:04 / Sáb. 20.06.2026

Arrancó el partido

15:48 / Sáb. 20.06.2026

Así forma Colón contra Chaco For Ever

Budiño; Peinipil, Olmedo, Rasmussen y Allende; Lértora y Antonio; Marcioni, Sarmiento y Lago; Bonansea.

Suplentes: Giménez, Picech, Ingravidi, Toledo, Ibarra, Beltrán, Buosi, Castet y Muñoz.

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