La Copa del Mundo 2026 continuará este jueves 25 de junio con una programación intensa correspondiente a los grupos D, E y F. La actividad se desarrollará de manera simultánea en distintos horarios y tendrá como escenario ciudades de Estados Unidos.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este jueves 25 de junio
Alemania, Países Bajos y Estados Unidos saldrán a la cancha en una jornada con seis partidos que puede comenzar a definir varios grupos. Los estadios, en detalle.
La jornada reunirá a selecciones europeas, americanas, africanas y asiáticas. Entre los encuentros más destacados aparecen Ecuador frente a Alemania, Túnez contra Países Bajos y el duelo entre Turquía y Estados Unidos.
Cronograma
17.00: Ecuador vs. Alemania (DSports, TyC Sports y Disney+)
17.00: Curazao vs. Costa de Marfil (DSports)
20.00: Túnez vs. Países Bajos (DSports)
20.00: Japón vs. Suecia (DSports y TyC Sports)
23.00: Turquía vs. Estados Unidos (DSports, TyC Sports)
23.00: Paraguay vs. Australia (DSports, TyC Sports y Disney+)
Los seis encuentros corresponden a una nueva fecha de la fase de grupos y se disputarán en distintos puntos del territorio estadounidense.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Las sedes
Ecuador y Alemania se enfrentarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, una de las sedes más emblemáticas del Mundial 2026. Ubicado en el área metropolitana más poblada de Estados Unidos, será uno de los escenarios centrales de la competencia.
La región de Nueva York y Nueva Jersey recibirá miles de visitantes durante el torneo. El estadio albergará encuentros de distintas fases y tendrá un papel destacado dentro del calendario mundialista.
Curazao y Costa de Marfil jugarán en el Estadio Filadelfia, situado en una de las ciudades históricas de Estados Unidos. Filadelfia combina tradición deportiva con una amplia experiencia en la organización de grandes eventos internacionales.
La sede recibirá varios encuentros durante la Copa del Mundo y se posiciona como uno de los principales puntos de actividad en la costa este. Su ubicación facilita el acceso de aficionados de distintos países.
Japón y Suecia se medirán en el Estadio Dallas, uno de los recintos de mayor capacidad del torneo. La ciudad texana tendrá una participación destacada durante el Mundial gracias a su infraestructura y conectividad.
Túnez y Países Bajos disputarán su encuentro en el Estadio Kansas City, una sede con una marcada tradición deportiva. La ciudad se encuentra en el centro de Estados Unidos y será anfitriona de varios compromisos mundialistas.
Turquía y Estados Unidos tendrán como escenario el Estadio Los Ángeles, ubicado en una de las ciudades más reconocidas del mundo. La sede californiana aparece entre las más modernas de la Copa del Mundo.
Los Ángeles será anfitriona de encuentros durante diferentes etapas del campeonato. Además de su infraestructura, cuenta con una amplia capacidad hotelera y una fuerte tradición en la organización de eventos internacionales.
Paraguay y Australia cerrarán la jornada en el Estadio Bahía de San Francisco, situado en el área de la bahía californiana. La región es uno de los polos tecnológicos y económicos más importantes de Estados Unidos.
La sede fue seleccionada por la FIFA para recibir varios partidos del Mundial y tendrá un rol relevante durante la fase de grupos. Su entorno y capacidad organizativa la convierten en una de las plazas destacadas del torneo.