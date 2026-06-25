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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este jueves 25 de junio

Alemania, Países Bajos y Estados Unidos saldrán a la cancha en una jornada con seis partidos que puede comenzar a definir varios grupos. Los estadios, en detalle.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este jueves 25 de junio con una programación intensa correspondiente a los grupos D, E y F. La actividad se desarrollará de manera simultánea en distintos horarios y tendrá como escenario ciudades de Estados Unidos.

La jornada reunirá a selecciones europeas, americanas, africanas y asiáticas. Entre los encuentros más destacados aparecen Ecuador frente a Alemania, Túnez contra Países Bajos y el duelo entre Turquía y Estados Unidos.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Cronograma

17.00: Ecuador vs. Alemania (DSports, TyC Sports y Disney+)

17.00: Curazao vs. Costa de Marfil (DSports)

20.00: Túnez vs. Países Bajos (DSports)

20.00: Japón vs. Suecia (DSports y TyC Sports)

23.00: Turquía vs. Estados Unidos (DSports, TyC Sports)

23.00: Paraguay vs. Australia (DSports, TyC Sports y Disney+)

Los seis encuentros corresponden a una nueva fecha de la fase de grupos y se disputarán en distintos puntos del territorio estadounidense.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Las sedes

Ecuador y Alemania se enfrentarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, una de las sedes más emblemáticas del Mundial 2026. Ubicado en el área metropolitana más poblada de Estados Unidos, será uno de los escenarios centrales de la competencia.

La región de Nueva York y Nueva Jersey recibirá miles de visitantes durante el torneo. El estadio albergará encuentros de distintas fases y tendrá un papel destacado dentro del calendario mundialista.

Curazao y Costa de Marfil jugarán en el Estadio Filadelfia, situado en una de las ciudades históricas de Estados Unidos. Filadelfia combina tradición deportiva con una amplia experiencia en la organización de grandes eventos internacionales.

La sede recibirá varios encuentros durante la Copa del Mundo y se posiciona como uno de los principales puntos de actividad en la costa este. Su ubicación facilita el acceso de aficionados de distintos países.

FILE PHOTO: A new pitch made of real grass is installed at MetLife Stadium for the 2026 FIFA World Cup in East Rutherford, New Jersey, U.S., May 7, 2026. REUTERS/Angelina Katsanis/File PhotoEl MetLife, la sede en Nueva York. Reuters.

Japón y Suecia se medirán en el Estadio Dallas, uno de los recintos de mayor capacidad del torneo. La ciudad texana tendrá una participación destacada durante el Mundial gracias a su infraestructura y conectividad.

Túnez y Países Bajos disputarán su encuentro en el Estadio Kansas City, una sede con una marcada tradición deportiva. La ciudad se encuentra en el centro de Estados Unidos y será anfitriona de varios compromisos mundialistas.

Horarios y Tv de la cita mundialista.Horarios y Tv de la cita mundialista.

Turquía y Estados Unidos tendrán como escenario el Estadio Los Ángeles, ubicado en una de las ciudades más reconocidas del mundo. La sede californiana aparece entre las más modernas de la Copa del Mundo.

Los Ángeles será anfitriona de encuentros durante diferentes etapas del campeonato. Además de su infraestructura, cuenta con una amplia capacidad hotelera y una fuerte tradición en la organización de eventos internacionales.

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Paraguay y Australia cerrarán la jornada en el Estadio Bahía de San Francisco, situado en el área de la bahía californiana. La región es uno de los polos tecnológicos y económicos más importantes de Estados Unidos.

La sede fue seleccionada por la FIFA para recibir varios partidos del Mundial y tendrá un rol relevante durante la fase de grupos. Su entorno y capacidad organizativa la convierten en una de las plazas destacadas del torneo.

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