Copa del Mundo 2026

México goleó a República Checa y cerró el Grupo A del Mundial con puntaje perfecto

El seleccionado dirigido por el "Vasco" Aguirre se impuso con autoridad gracias a los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Con este resultado, el Tri avanzó a los dieciseisavos de final con tres victorias consecutivas y aseguró su localía para la próxima ronda.