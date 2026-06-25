La selección de México ratificó su gran presente en la Copa del Mundo 2026 al vencer de forma contundente por 3 a 0 a su par de República Checa.
México goleó a República Checa y cerró el Grupo A del Mundial con puntaje perfecto
El seleccionado dirigido por el "Vasco" Aguirre se impuso con autoridad gracias a los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Con este resultado, el Tri avanzó a los dieciseisavos de final con tres victorias consecutivas y aseguró su localía para la próxima ronda.
Con este triunfo en el cierre del Grupo A, el combinado anfitrión completó una primera ronda histórica: por primera vez en su trayectoria mundialista logró sumar los 9 puntos en juego, avanzando a los dieciseisavos de final de manera invicta y con rendimiento ideal.
El partido tuvo como escenario un Estadio Azteca colmado y vestido de fiesta. La victoria no solo sirvió para consolidar el liderato absoluto de la zona, sino también para asegurar la localía en el mítico recinto de la Ciudad de México de cara al crucial cruce eliminatorio de los "mata-mata" que se disputará el próximo martes.
El complemento destrabó la paridad
Durante los primeros 45 minutos, el trámite fue disputado y con escasa claridad. República Checa, que arrastraba la imperiosa necesidad de sumar al menos una unidad para meterse en la conversación como uno de los mejores terceros del torneo, careció de ambición colectiva y apenas logró inquietar con un derechazo cruzado y desviado por parte de Denis Visinsky.
México, por su parte, administró el balón con serenidad y guardó sus mejores cartas para el período final.
En la segunda mitad, el equipo comandado por Javier Aguirre aceleró el ritmo impulsado por la frescura y la verticalidad del juvenil Gilberto Mora, Mateo Chávez y Julián Quiñones.
La apertura del marcador llegó a los 55 minutos: tras una asistencia precisa de Luis Romo, el lateral izquierdo Mateo Chávez definió con un zurdazo bajo junto al poste izquierdo para decretar el 1 a 0 y desatar la euforia de la afición.
Solo seis minutos después, a los 61, una réplica letal comandada por Jorge Sánchez por el sector derecho culminó en un centro rasante que Julián Quiñones conectó con la diestra en el centro del área chica, ampliando la distancia y dejando sin respuestas al conjunto europeo.
Goleada sellada
Con el resultado a su favor y el rival completamente entregado, el "Vasco" Aguirre aprovechó para rotar piezas en el campo de juego, propiciando incluso el ingreso del histórico arquero Guillermo Ochoa en lugar de Raúl Rangel a los 78 minutos.
La frutilla del postre llegó en el tiempo de descuento. A los 94 minutos, tras una habilitación de Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo sacó un impecable remate de pierna derecha que se colgó en la escuadra izquierda del arco checo, decorando el definitivo 3 a 0.
Con esta caída, República Checa quedó relegada al último puesto del Grupo A con apenas un punto y se despidió oficialmente de la competencia.
El sólido rendimiento colectivo y el poderío ofensivo demostrado en estas tres presentaciones justifican el entusiasmo de todo un país que se ilusiona con ver a su seleccionado llegar a las instancias decisivas de la máxima cita del fútbol en su propio continente.