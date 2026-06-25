Qué equipos están clasificados hasta el momento y cuándo arrancan los 16avos de final

¿Cuándo podría darse el cruce entre Argentina y Brasil en el Mundial 2026?

Brasil no tuvo problemas para superar a Escocia y asegurar la clasificación. Reuters.

Sudáfrica venció a Corea del Sur y llegó a los 16avos. Xinhua.

Mirá también

La histórica sanción que recibió el jugador de Qatar que le fracturó la pierna a una figura de Canadá en el Mundial