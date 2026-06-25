La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y, mientras todavía quedan partidos por disputarse, varias selecciones ya consiguieron el objetivo de avanzar a la etapa eliminatoria. El novedoso formato de 48 equipos, implementado por la FIFA para esta edición, permite que accedan a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Qué equipos están clasificados hasta el momento y cuándo arrancan los 16avos de final
A falta de completarse la fase de grupos, varias selecciones ya aseguraron su lugar en la ronda eliminatoria. Cómo queda el panorama rumbo a los playoffs.
De acuerdo con la tabla oficial de posiciones publicada por FIFA, algunos seleccionados lograron sellar su clasificación antes de completar la totalidad de la primera fase.
Entre ellos aparece Argentina, que aseguró su continuidad en el certamen tras una campaña sólida en el Grupo J. También avanzaron México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Colombia, equipos que ya no pueden ser alcanzados por sus perseguidores directos.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni forma parte de una lista de seleccionados que llegan a la recta final de la fase de grupos con el boleto garantizado. Sin embargo, todavía quedan numerosos lugares vacantes y muchas posiciones por definirse, tanto entre los primeros y segundos de cada zona como en la clasificación de los mejores terceros.
Los clasificados hasta ahora
Hasta el momento, las selecciones que ya lograron avanzar a los 16avos de final son México, Suiza, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.
México terminó como líder del Grupo A, mientras que Suiza se quedó con el primer lugar del Grupo B. En el Grupo C, Brasil y Marruecos aseguraron los dos cupos directos tras finalizar igualados en puntos, con ventaja para los sudamericanos por criterios de desempate.
Estados Unidos ya garantizó su continuidad en el Grupo D. Alemania hizo lo propio en el Grupo E, mientras que Francia y Noruega aseguraron su presencia en la siguiente fase desde el Grupo I.
Argentina se quedó con el Grupo J y Colombia consiguió el boleto desde el Grupo K. En varios casos todavía resta determinar si avanzarán como líderes o escoltas, una cuestión que resultará clave para el armado definitivo de los cruces.
El resto de los grupos continúa abierto y numerosos equipos mantienen chances de clasificación, ya sea mediante los dos primeros puestos de cada zona o a través de la tabla de los mejores terceros.
Cuándo comienzan los 16avos de final
La primera ronda eliminatoria del Mundial 2026, conocida popularmente como 16avos de final pero denominada oficialmente “Ronda de 32”, comenzará una vez finalizada la etapa de grupos. Allí participarán los 24 equipos ubicados en los dos primeros puestos de cada zona y los ocho mejores terceros.
El cuadro definitivo recién quedará confeccionado cuando concluyan todos los encuentros de la fase inicial. Recién entonces se conocerán los cruces y el camino de cada seleccionado hacia la final prevista para el 19 de julio.
Quien abra esta etapa del mundial será Brasil que enfrentará al segundo del grupo F el lunes 29 de junio a las 14 (hora argentina) en el estadio de Houston, Estados Unidos. Ese mismo día se presentará Alemania (rival a confirmar entre los mejores terceros) y Marruecos que se medirá con el 1° del grupo F.