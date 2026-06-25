Este miércoles se completaron la totalidad de los partidos de los grupos A, B y C del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Se definió el primer cruce de 16avos del Mundial de fútbol
Los resultados de este miércoles se conocieron los primeros y segundos de los grupos A, B y C. Algunos se encaminan como mejores terceros.
Con los resultados y las tablas definidas de estas zonas, ya están los primeros seis clasificados y el primer cruce por un boleto a los octavos de final. Otros esperan por el cierre de la instancia, mirando a la tabla de mejores terceros
Los resultados de este miércoles
En el primer turno, Suiza venció a Canadá por 2 a 1 y Bosnia - Herzegovina hizo lo suyo ante Qatar por 3 a 1. Los suizos quedaron primeros, los canadienses segundos, los bosnios terceros y los qataríes cuartos.
En el segundo, Brasil goleó a Escocia por 3 a 0 y Marruecos sorteó a Haití por 4 a 2. Los brasileños quedaron primeros, los marroquíes segundos, los escoceses terceros y los haitianos cuartos.
En el cierre de la jornada, Sudáfrica dio el golpe y venció a Corea del Sur por 1 a 0. México sumó puntaje perfecto tras vencer a Chequia por 3 a 0. Los mexicanos quedaron primeros, los sudafricanos segundos, los coreanos terceros y los checos cuartos.
El primer cruce definido
Sudáfrica y Canadá se enfrentarán en los 16avos de final del Mundial como segundo del grupo A y segundo del grupo B, respectivamente.
El encuentro se disputará este mismo domingo 28 de junio en el estadio de Los Ángeles, Estados Unidos.
El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre el primero del grupo F y Marruecos, segundo del grupo C.
Alemania, Estados Unidos, Argentina y México clasificaron como primeros de sus grupos durante la fecha anterior, por lo que ya están ubicados en sus llaves, pero sin rival definido. Sudáfrica, Canadá y Marruecos lo hicieron como segundos.
Los que miran como mejores terceros
En la espera de que el próximo sábado se complete la totalidad de los partidos de la fase de grupos, ya son tres los equipos que miran con mayor detenimiento la tabla de mejores terceros
Corea del Sur y Escocia finalizaron terceros en sus zonas y aguardan por los otros resultados para ver si quedan dentro del lote de los ocho que avanzan o si cuentan con la mala fortuna de estar dentro de los cuatro peores terceros que vuelven a su casa. Bosnia - Herzegovina ya sabe, matemáticamente, que pasa.