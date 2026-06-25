La Selección Argentina cerrará este sábado su participación en el Grupo J frente a Jordania con un objetivo ya cumplido: aseguró el primer puesto y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Ese escenario abre la puerta para que Lionel Scaloni les dé minutos a varios futbolistas que todavía no debutaron en una Copa del Mundo.
Siete nombres que esperan su estreno mundialista con Argentina frente a Jordania
Con el primer puesto del Grupo J asegurado, Lionel Scaloni analiza una amplia rotación para el último partido de la fase inicial. Varios jugadores tendrían su estreno absoluto en una Copa del Mundo.
La rotación permitiría administrar cargas físicas de cara a la fase eliminatoria y, al mismo tiempo, ampliar el rodaje de un plantel que combina campeones del mundo con nuevos nombres.
Opciones en todas las líneas
Uno de los principales interrogantes está en el arco. Si Emiliano Martínez recibe descanso, Gerónimo Rulli o Juan Musso podrían disputar por primera vez un partido mundialista.
Rulli integró el plantel campeón en Qatar 2022, aunque no sumó minutos. Musso, en tanto, vive su primera experiencia en una Copa del Mundo tras quedar afuera de la lista hace cuatro años.
En defensa también podría haber novedades. Con Cristian Romero descartado por una molestia física, Marcos Senesi aparece entre las alternativas para acompañar a Nicolás Otamendi en la zaga y tener su estreno en el certamen.
La oportunidad para Lo Celso
Giovani Lo Celso es otro de los futbolistas que espera su momento. El mediocampista fue una pieza importante durante todo el ciclo de Scaloni, pero una lesión le impidió disputar Qatar 2022.
Aunque integró el plantel que viajó a Rusia 2018, tampoco tuvo minutos en aquella Copa del Mundo. Frente a Jordania podría saldar esa cuenta pendiente.
Otro nombre que ilusiona es Valentín Barco. El ex Boca llega tras una destacada temporada en el fútbol francés y aparece como una de las variantes con mayores posibilidades de integrar el once inicial.
El recambio ofensivo
La lista de posibles debutantes se completa con Giuliano Simeone y José Manuel López, dos delanteros que representan parte del recambio generacional de la Selección.
Simeone tuvo participación en distintos encuentros del ciclo y suma chances de aparecer desde el arranque, mientras que López corre un poco más atrás en la consideración debido a la presencia de Julián Álvarez.
Más allá de la formación definitiva, el partido frente a Jordania puede convertirse en el primer paso mundialista para varios futbolistas que buscan ganarse un lugar pensando en las próximas instancias del torneo.