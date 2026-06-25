Ecuador afrontará este miércoles uno de los partidos más exigentes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Alemania, en un encuentro que puede definir su continuidad en la competencia.
Beccacece mueve fichas en busca de un triunfo clave ante Alemania
La selección ecuatoriana llega obligada a sumar de a tres para mantener vivas sus chances de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sebastián Beccacece analiza modificaciones en el equipo que enfrentará a Alemania, líder del grupo y uno de los grandes candidatos al título.
La igualdad sin goles frente a Curazao dejó a la selección sudamericana en una situación comprometida dentro de la zona. Con apenas un punto y sin haber marcado goles en el certamen, la Tri necesita una victoria para llegar con posibilidades concretas de clasificación a la última jornada.
Consciente de la magnitud del desafío, el entrenador Sebastián Beccacece trabaja en variantes para intentar potenciar el rendimiento del equipo sin alterar demasiado la estructura táctica que viene utilizando.
Tras el empate ante Curazao, el cuerpo técnico evaluó distintos aspectos del funcionamiento colectivo y definió algunas modificaciones en la formación inicial.
La principal novedad estaría en el ingreso de Joel Ordóñez en la línea defensiva. El joven zaguero ocuparía el puesto de Jordy Alcívar como stopper por derecha, permitiendo que Alan Franco vuelva a desempeñarse en la mitad de la cancha.
Otra variante podría producirse por el sector izquierdo, donde Pervis Estupiñán dejaría su lugar para dar paso a una opción con mayor vocación ofensiva. Los candidatos son Alan Minda y Nilson Angulo, dos futbolistas capaces de aportar velocidad y desequilibrio en los metros finales.
El once que perfila Beccacece
Si bien el entrenador mantiene algunas dudas, la base del equipo parece definida para afrontar el compromiso frente a los europeos.
La probable formación de Ecuador sería con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite y Alan Minda o Nilson Angulo; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata.
El esquema con línea de tres defensores se mantendría, apostando a la solidez en el fondo y a la capacidad de recuperación de Moisés Caicedo en la zona media.
La principal preocupación sigue siendo la falta de eficacia ofensiva, ya que Ecuador todavía no logró convertir en el torneo pese a haber generado situaciones en sus dos presentaciones.
Una victoria que puede cambiar el panorama
El desafío para la Tri no será sencillo. Del otro lado estará Alemania, líder del grupo, cuatro veces campeona del mundo y una de las selecciones que mostró mejor rendimiento en el arranque de la Copa del Mundo.
Sin embargo, un triunfo ecuatoriano modificaría por completo el escenario de la zona. Los dirigidos por Beccacece alcanzarían los cuatro puntos y llegarían a la última fecha con posibilidades concretas de pelear por uno de los puestos de clasificación.
Además, el resultado les permitiría superar a Curazao en la tabla y quedar a la expectativa de la definición frente a Costa de Marfil, en una lucha que promete mantenerse abierta hasta el cierre de la fase de grupos.
Ecuador sabe que no tiene margen de error. Por eso, ante Alemania buscará dar el golpe, sumar su primera victoria en el certamen y mantener intacto el sueño mundialista.