Ecuador se juega la clasificación

Beccacece mueve fichas en busca de un triunfo clave ante Alemania

La selección ecuatoriana llega obligada a sumar de a tres para mantener vivas sus chances de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sebastián Beccacece analiza modificaciones en el equipo que enfrentará a Alemania, líder del grupo y uno de los grandes candidatos al título.