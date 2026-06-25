La selección de Paraguay afrontará este miércoles un partido decisivo frente a Australia, con la posibilidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y volver a superar la fase de grupos de una Copa del Mundo después de 16 años.
Alfaro define el equipo: Paraguay se juega la clasificación ante Australia
De cara al compromiso frente al seleccionado oceánico, Alfaro deberá modificar la formación debido a la expulsión de Miguel Almirón en el encuentro anterior. Todo indica que su reemplazante será Mauricio.
Luego del valioso triunfo ante Turquía, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro recuperó la confianza y quedó en una posición favorable dentro de su zona. Ahora, la Albirroja depende de sí misma para avanzar de ronda y mantener vivo el sueño mundialista.
De cara al compromiso frente al seleccionado oceánico, Alfaro deberá modificar la formación debido a la expulsión de Miguel Almirón en el encuentro anterior.
Todo indica que su reemplazante será Mauricio, futbolista de Palmeiras que nació en Brasil y adquirió la nacionalidad paraguaya por la ascendencia paterna.
Más allá de esa variante obligada, la principal incógnita del entrenador se encuentra en la delantera. Ni Antonio Sanabria ni Gabriel Ávalos lograron afianzarse como referencia ofensiva en los primeros partidos, por lo que el cuerpo técnico evaluará hasta último momento quién ocupará ese lugar. Isidro Pitta aparece como una alternativa, aunque con menos posibilidades de ingresar desde el arranque.
El posible once de la Albirroja
La formación que ensayaría Alfaro para enfrentar a Australia estaría integrada por: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Andrés Cubas y Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza y Mauricio; Antonio Sanabria o Gabriel Ávalos.
La base del equipo se mantendría respecto del último encuentro, apostando a la solidez defensiva y al desequilibrio ofensivo de Enciso, una de las principales figuras paraguayas en el certamen.
Qué necesita Paraguay para avanzar
La victoria frente a Turquía modificó por completo el panorama del grupo y dejó a Paraguay en una situación expectante.
Si consigue derrotar a Australia, alcanzará los seis puntos y asegurará el segundo puesto de la zona, obteniendo de manera directa el boleto a los dieciseisavos de final junto a Estados Unidos.
Sin embargo, el desafío no será sencillo. Australia ha demostrado ser un equipo competitivo y físicamente intenso, por lo que la Albirroja deberá sostener el nivel mostrado en su última presentación para dar un nuevo paso en su objetivo de volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.
Con un país ilusionado detrás de su selección, el equipo de Alfaro afrontará una noche decisiva en la que buscará transformar la recuperación futbolística en una clasificación histórica.