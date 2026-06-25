Aquel “pibito” de Colón

Mauricio Baldasarre: “Está lleno de camisetas celeste y blanca usadas por gente que no es de Argentina”

Es el increíble “efecto Messi” nunca visto en la historia del fútbol. El ex centrodelantero sabalero, al que Cocco hizo debutar con 16 años y 7 meses, habló con El Litoral en Dallas, acompañado por su hijo, que juega en Rafaela.