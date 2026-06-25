La camiseta que usaba Mauricio Baldasarre, de niño, “llevó su apellido” cuando Victorio Cocco lo hizo debutar en Primera con apenas 16 años y 7 meses. Fue el pase literal de aquel niño que iba a la cancha a gritar los goles que hacían otros, a meterse en ella para intentar convertir los goles que siempre soñaba cuando se acostaba. De gritar goles en la tribuna, pasó a buscarlos en el campo de juego. Al fin, la pelota le estaba dando el mejor de los regalos.
Mauricio Baldasarre: “Está lleno de camisetas celeste y blanca usadas por gente que no es de Argentina”
Es el increíble “efecto Messi” nunca visto en la historia del fútbol. El ex centrodelantero sabalero, al que Cocco hizo debutar con 16 años y 7 meses, habló con El Litoral en Dallas, acompañado por su hijo, que juega en Rafaela.
Acompañado de su hijo, El Litoral lo cruzó en el fenomenal fan fest montado cerca del centro de Dallas. Se trata de un auditorio al estilo de un anfiteatro, con un escenario que delata la intención inicial de ser un recinto para conciertos musicales, en el que se ubicaron tres pantallas gigantes. Parte de ese anfiteatro está techado y otra parte al aire libre. O sea que su condición de semi abierto lo convierte en muy agradable pero no para los intensos calores de estos tiempos. Y a los efectos de morigerar un poco el cuadro de situación, posee un sector de tribuna natural de césped, detrás de todo, en el que la única limitante es estar un poco más lejos de las pantallas gigantes.
Baldasarre hoy es “contador de Banco” y obvio que no olvida aquel día en el que Victorio Cocco, en 1987, le dijo que iba a jugar el partido con Cipolletti. “Yo tenía 16 años y al Mono Olivares lo tocó hacerlo antes, más joven que yo. En ese momento no había reserva y yo integraba el equipo volante, como se lo denominaba en ese entonces. Había estado en Colón desde los 8 años, así que para mí fue como cumplir el sueño del pibe. Fui al banco y me tocó ingresar en el segundo tiempo”.
-Pasaron 39 años, ¿qué diferencias notás de aquel fútbol al de hoy?
-Si hablamos de Colón, cambiaron un montón de cosas. Imaginate que hoy, Colón tiene predio, las divisiones inferiores juegan en Afa y nosotros en ese entonces no teníamos nada. Si bien Colón está en la misma categoría que en ese momento, hoy todo ha cambiado.
-¿Qué opinás del Mundial?, ¿qué fútbol estamos viendo?
-Un fútbol muy dinámico y me sorprendió mucho Estados Unidos, con delanteros muy rápidos. Son las características del fútbol moderno.
-¿Maradoneano o de Messi?
-No me gusta compararlos. Son dos estilos muy diferentes, incluso de vida. Pude ser contemporáneo a los dos. Maradona es un ídolo total y Messi es un fenómeno.
-Hablando de Messi, ¡qué locura es la que genera!
-Es increíble. Nosotros tuvimos un problema con los vuelos, se canceló en dos oportunidades y llegamos el lunes a pocos minutos del partido con Austria. No tenía entrada pero estuve en el estadio, donde ví muchísima gente en las mismas condiciones. Es increíble ver tantas camisetas celeste y blanca y no son argentinos, sino gente de otro lado pero que se pone la camiseta nuestra por Messi.
-Ancellotti habló de un Mundial de alta intensidad, aunque Argentina tiene un estilo distinto, más pausado. ¿Lo ves en condiciones de repetir al equipo?
-Veo un equipo concentrado y con muchísima precisión en el juego. Quizás haya selecciones que tengan más intensidad que la nuestra, pero el estilo es lo que vale y en ese aspecto lo veo bien.
-Volvamos a Colón. ¿Qué hiciste y qué sentiste el 4 de junio de 2021?
-Es una fecha que siempre voy a festejar, porque ante todo soy hincha de Colón. Voy a la cancha y lo que quiero es que haya más jugadores de inferiores que aparezcan en el plantel profesional. A veces leo y escucho que se dice que hay que tener renovación, pero es importante apostar a los chicos del club y solamente traer jugadores que suplanten carencias. El torneo es duro, basta con ver la manera en que se plantan los rivales cada vez que juegan contra Colón.
-¿Hablaste con el Bicho Godano?
-Jugué con él y la última vez que hablé fue cuando ganó las elecciones. Yo vivo en Rafaela y me puse a disposición, sin ningún tipo de interés, pero la distancia suele separar y se hace complicado.
-Vos que manejás números, ¿por qué se endeudan tanto los clubes?, ¿hay formas de que eso no ocurra?
-Colón tiene una masa societaria importante y eso es una ayuda bárbara. Después, hay que trabajar muy bien en inferiores y ser pacientes, porque el trabajo de inferiores requiere eso, de la paciencia de la gente y también de los dirigentes. Yo nunca me metí en la política del club y te repito que me gustaría trabajar o aportar mi granito de arena, aunque la distancia lo dificulta.
Baldasarre viajó a Dallas acompañado de su hijo Augusto, centrodelantero de Sportivo Norte en la Liga Rafaelina, que tiene 25 años y juega en la misma posición que jugaba el padre. Ganaron el premio de un viaje y decidieron hacerlo a Dallas para ver algo del Mundial. “Con venir al fan fest y participar del banderazo, estamos hechos. Es una locura lo que genera esta selección y lo que hacemos los argentinos en cada Mundial”, comentó este ex delantero de aquellos tiempos difíciles de Colón en los ’80, que pudo cumplir el sueño que dormía en su almohada: ponerse la camiseta rojinegra de la que se hizo hincha desde la cuna.