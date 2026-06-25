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Argentina mantiene la fórmula de Scaloni: último entrenamiento en Kansas y viaje a Dallas

La Selección realizará este viernes su práctica final en Kansas antes de viajar a Dallas para enfrentar a Jordania. El cuerpo técnico decidió sostener la rutina que viene utilizando desde el inicio del Mundial.

La Selección volverá a entrenarse en Kansas antes de viajar hacia Dallas. Foto: ReutersLa Selección volverá a entrenarse en Kansas antes de viajar hacia Dallas. Foto: Reuters
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La Selección argentina no modificará su planificación de trabajo para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni confirmó que el plantel realizará el último entrenamiento en Kansas antes de viajar a Dallas, donde el sábado enfrentará a Jordania.

La decisión mantiene la metodología aplicada desde el comienzo del torneo. El seleccionado continuará utilizando Kansas como base operativa y recién después de la práctica se trasladará a la ciudad que albergará el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 24, 2026 Argentina's Lionel Messi, Giovani Lo Celso, and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny MedleyArgentina enfrentará a Jordania con el primer puesto del Grupo J ya asegurado. Foto: Reuters

Una planificación que dio resultados

Inicialmente, el cronograma contemplaba que la delegación viajara temprano a Dallas y completara allí la práctica oficial previa al partido, además de la conferencia de prensa organizada por la FIFA.

Sin embargo, el cuerpo técnico optó por conservar los hábitos que considera beneficiosos para el plantel. Una vez concluido el entrenamiento en Kansas, el equipo volará a Texas para cumplir con los compromisos protocolares y quedar concentrado de cara al partido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 24, 2026 Argentina's Lionel Messi during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny MedleyMessi quiere jugar. Foto: Reuters

Kansas, el hogar de la Albiceleste

Desde el inicio de la Copa del Mundo, Kansas funciona como el centro de operaciones de la Selección argentina. Allí el plantel desarrolla los entrenamientos, concentra y prepara cada compromiso del torneo.

La misma logística ya había sido utilizada antes del triunfo frente a Austria. En aquella oportunidad, el equipo también completó la práctica en Kansas y luego se trasladó a la sede del encuentro, una planificación que ahora volverá a repetirse.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 24, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny MedleyLionel Scaloni mantendrá la planificación utilizada desde el inicio del Mundial. Foto: Reuters

Pensando en la fase eliminatoria

Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, el objetivo del cuerpo técnico es administrar cargas y mantener una rutina estable antes del inicio de los cruces eliminatorios.

Si el recorrido de Argentina continúa según lo previsto, Kansas seguirá siendo la base del seleccionado durante buena parte del Mundial. Recién en instancias más avanzadas del torneo podría producirse un cambio de sede para la preparación.

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