La Selección argentina no modificará su planificación de trabajo para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni confirmó que el plantel realizará el último entrenamiento en Kansas antes de viajar a Dallas, donde el sábado enfrentará a Jordania.
Argentina mantiene la fórmula de Scaloni: último entrenamiento en Kansas y viaje a Dallas
La Selección realizará este viernes su práctica final en Kansas antes de viajar a Dallas para enfrentar a Jordania. El cuerpo técnico decidió sostener la rutina que viene utilizando desde el inicio del Mundial.
La decisión mantiene la metodología aplicada desde el comienzo del torneo. El seleccionado continuará utilizando Kansas como base operativa y recién después de la práctica se trasladará a la ciudad que albergará el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J.
Una planificación que dio resultados
Inicialmente, el cronograma contemplaba que la delegación viajara temprano a Dallas y completara allí la práctica oficial previa al partido, además de la conferencia de prensa organizada por la FIFA.
Sin embargo, el cuerpo técnico optó por conservar los hábitos que considera beneficiosos para el plantel. Una vez concluido el entrenamiento en Kansas, el equipo volará a Texas para cumplir con los compromisos protocolares y quedar concentrado de cara al partido.
Kansas, el hogar de la Albiceleste
Desde el inicio de la Copa del Mundo, Kansas funciona como el centro de operaciones de la Selección argentina. Allí el plantel desarrolla los entrenamientos, concentra y prepara cada compromiso del torneo.
La misma logística ya había sido utilizada antes del triunfo frente a Austria. En aquella oportunidad, el equipo también completó la práctica en Kansas y luego se trasladó a la sede del encuentro, una planificación que ahora volverá a repetirse.
Pensando en la fase eliminatoria
Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, el objetivo del cuerpo técnico es administrar cargas y mantener una rutina estable antes del inicio de los cruces eliminatorios.
Si el recorrido de Argentina continúa según lo previsto, Kansas seguirá siendo la base del seleccionado durante buena parte del Mundial. Recién en instancias más avanzadas del torneo podría producirse un cambio de sede para la preparación.