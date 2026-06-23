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Scaloni analiza cambios para el duelo con Jordania y piensa en la fase eliminatoria

Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, la Selección argentina podría presentar varias modificaciones en el último partido de la fase inicial para administrar cargas físicas.

Lionel Scaloni evalúa variantes para el cierre de la fase de grupos. Foto: Fernando NicolaLionel Scaloni evalúa variantes para el cierre de la fase de grupos. Foto: Fernando Nicola
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La clasificación ya está en el bolsillo y el objetivo ahora pasa por llegar de la mejor manera a los cruces eliminatorios. Después de las victorias ante Argelia y Austria, la Selección argentina afrontará el compromiso frente a Jordania con la tranquilidad de haber asegurado el liderazgo del Grupo J.

Ese escenario abre la puerta a una rotación que Lionel Scaloni ya dejó entrever tras el triunfo conseguido en Dallas.

Oportunidad para los que esperan

El entrenador argentino anticipó que evaluará la posibilidad de darle minutos a futbolistas que todavía tuvieron poca participación en el torneo.

CRISTIAN CUTI ROMERO | Argentina-Argelia, debut en el Mundial 2026 | Arrowhead Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaCristian Romero seguro sea preservado tras la molestia sufrida ante Austria. Foto: Fernando Nicola

La idea del cuerpo técnico es equilibrar el desgaste físico de los habituales titulares y, al mismo tiempo, mantener competitivo a todo el plantel de cara a una Copa del Mundo que exige cada vez más partidos.

Con el primer lugar garantizado, el encuentro ante Jordania aparece como una oportunidad para probar variantes sin comprometer la posición final en la tabla.

Atención a los tocados

Uno de los focos está puesto en Cristian Romero. El defensor dejó el partido frente a Austria por una molestia en la rodilla derecha, la misma que le había generado inconvenientes en la preparación previa al Mundial.

La secuencia del segundo gol de Lionel Messi para Argentina en el triunfo ante Austria. Crédito: Fernando NicolaLionel Messi acumula cinco goles en los dos primeros partidos del Mundial. Crédito: Fernando Nicola

Aunque no trascendieron señales de alarma, el cuerpo técnico evalúa preservarlo para evitar riesgos innecesarios antes del comienzo de la fase eliminatoria.

También serán observados de cerca futbolistas que acumularon una elevada carga de minutos, entre ellos Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez.

La incógnita Messi

La principal decisión gira alrededor de Lionel Messi. El capitán atraviesa un inicio de Mundial brillante, con cinco goles en dos encuentros, y acaba de convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Sin embargo, el cuerpo técnico deberá ponderar el calendario, la proximidad de los cruces decisivos y la necesidad de administrar esfuerzos en un torneo más extenso que las ediciones anteriores.

Mientras se acerca el duelo ante Jordania, Scaloni dispone de varios días para definir una formación que podría presentar novedades en todas las líneas.

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