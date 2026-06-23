Si algo tuvo Lionel Messi en su carrera fue constancia. Este lunes se hablaba de un gol con “marca registrada” del 10 en el 1-0 ante Austria, pero no se explicó porque y aveces con los grandes pasa eso.
El hombre récord: aquel gol de Messi en Barcelona que repitió ante Austria para entrar en la historia
Barcelona recordó una definición de Lionel Messi en el clásico ante Real Madrid de 2017 por su parecido con el tanto que le permitió superar a Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.
Muchos suponen que los billones que vieron ese tanto que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales saben una de las cuantas historias que tiene ese zurdazo, pero donde sí lo recuerdan, es en Barcelona… y en Madrid.
Un viaje a 2017
El 23 de abril de 2017, Barcelona visitaba al Real Madrid en uno de los clásicos más recordados de la última década. El partido estaba 2 a 2 cuando, en tiempo de descuento, Messi apareció para marcar el 3 a 2 definitivo.
La acción nació en una corrida de Sergi Roberto, continuó con Jordi Alba por la izquierda y terminó con una definición de primera del rosarino. Después llegó la imagen eterna: la camiseta azulgrana levantada frente a la tribuna madridista.
Aquel fue el gol número 500 de Messi con Barcelona.
La misma firma
Nueve años después, la escena volvió a repetirse en Dallas.
Esta vez el desborde fue de Facundo Medina. El centro atrás recorrió el área y Thiago Almada tuvo la lucidez de dejar pasar la pelota entre sus piernas. Detrás apareció Messi.
Libre de marca, llegando desde atrás y con el arco de frente.
La definición fue casi idéntica. Un remate de primera con la zurda, rasante y colocado contra el poste derecho del arquero.
La comparación no tardó en recorrer las redes sociales.
Del gol 500 al récord mundialista
Las similitudes no terminaron en la jugada.
Si aquel tanto ante Real Madrid significó el gol 500 de Messi con la camiseta de Barcelona, el convertido frente a Austria tuvo un peso histórico aún mayor.
Con esa conquista alcanzó los 17 goles en Copas del Mundo y superó la marca del alemán Miroslav Klose para transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Minutos después amplió el registro con otro tanto para establecer una nueva cifra récord.
Barcelona recordó la vieja noche del Bernabéu por la estética de la jugada. El fútbol encontró algo más.
Dos goles separados por nueve años, dos camisetas distintas y un mismo protagonista llegando desde atrás para definir una historia. Constancia pura.