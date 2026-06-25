En Kansas City

Sin despeinarse, Países Bajos le ganó a Túnez y se adueñó del Grupo F

Fue 3 a 1 con goles de Skhiri en contra, Brobbey y Van Hecke para sumar 7 sobre 9 en la primera fase. Tras finalizar primero en la zona, chocará en 16vos de final contra Marruecos, el próximo lunes desde las 22. Los africanos se despidieron del Mundial con 3 derrotas.