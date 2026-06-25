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Maximiliano Pullaro
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En Nueva York

Ecuador, histórico: Le ganó a Alemania y sigue con vida en la Copa del Mundo

El equipo de Sebastián Becaccece derrotó 2 a 1 a los teutones con goles de Angulo y Plata y quedó tercero en el Grupo F, con grandes chances de avanzar a 16vos. de final. El equipo europeo, que lo ganaba desde el minuto con el gol de Sané, ya tenía asegurado el primer puesto de la zona y espera rival para la segunda fase.

El festejo ecuatoriano en el Met Life.El festejo ecuatoriano en el Met Life.
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