En Nueva York

Ecuador, histórico: Le ganó a Alemania y sigue con vida en la Copa del Mundo

El equipo de Sebastián Becaccece derrotó 2 a 1 a los teutones con goles de Angulo y Plata y quedó tercero en el Grupo F, con grandes chances de avanzar a 16vos. de final. El equipo europeo, que lo ganaba desde el minuto con el gol de Sané, ya tenía asegurado el primer puesto de la zona y espera rival para la segunda fase.