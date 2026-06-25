En medio del Mundial 2026, una escena alejada de la pelota llamó la atención de los fanáticos. La selección de Ghana se volvió viral por una práctica de utilería que muchos desconocían: reutiliza las camisetas que usa en los partidos luego de un proceso de lavado y acondicionamiento.
El detalle viral de Ghana: reutiliza las camisetas de cada partido
Videos difundidos en redes sociales mostraron que la indumentaria de la selección africana es enviada a lavandería tras cada encuentro. La práctica sorprendió a miles de hinchas durante la Copa del Mundo.
Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran cómo la indumentaria de los Black Stars es enviada a lavandería una vez finalizado cada encuentro para quedar lista para el siguiente compromiso del torneo.
Un procedimiento habitual en algunas selecciones
La viralización de los videos sorprendió a muchos aficionados, que daban por hecho que cada futbolista estrenaba una camiseta diferente en todos los partidos de un Mundial.
Sin embargo, la reutilización de la indumentaria forma parte de la logística de algunas delegaciones. Tras cada encuentro, las camisetas son lavadas, revisadas y preparadas nuevamente para su uso, siempre que las condiciones del material lo permitan.
Un detalle que despertó curiosidad
El caso de Ghana abrió el debate entre los seguidores del fútbol, que rápidamente compartieron opiniones y comparaciones con otras selecciones participantes de la Copa del Mundo.
Aunque se trata de un procedimiento interno vinculado a la organización del plantel, la difusión de las imágenes convirtió a la selección africana en protagonista por un aspecto poco habitual para el público.
Más allá de lo deportivo
Mientras disputa el Grupo L del Mundial 2026, Ghana también captó la atención por este detalle de su preparación fuera del campo de juego. La historia volvió a demostrar que, durante una Copa del Mundo, cualquier escena detrás de bambalinas puede transformarse en un fenómeno viral.