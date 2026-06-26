Las selecciones de Estados Unidos y Turquía le dieron un cierre electrizante a la primera fase del Grupo D de la Copa del Mundo 2026. En un encuentro disputado en Los Ángeles, el combinado norteamericano resignó su condición de invicto al caer por 3 a 2 frente al elenco conducido por Vincenzo Montella.
Estados Unidos perdió ante Turquía en la última jugada pero ya piensa en los 16avos de final
El combinado conducido por Mauricio Pochettino cayó por 3 a 2 en un emotivo cierre del Grupo D. A pesar de la derrota sufrida en el minuto 98, el anfitrión ya se encontraba clasificado a la próxima instancia del Mundial, donde se medirá ante Bosnia y Herzegovina.
El resultado, decretado en el octavo minuto de adición, significó una despedida con la frente en alto para los euroasiáticos, mientras que el dueño de casa ya tenía garantizado su pasaje a los dieciseisavos de final, instancia donde se enfrentará a Bosnia y Herzegovina.
El director técnico rosarino, Mauricio Pochettino, aprovechó la clasificación anticipada de su equipo para introducir numerosas variantes en la alineación titular. Si bien el recambio evidenció algunos desajustes en el retroceso defensivo, el partido mantuvo una tónica de constante ida y vuelta que entusiasmó a los espectadores locales.
Ventaja tempranera y la remontada
El marcador se abrió de manera prematura. Apenas se jugaban 2 minutos del primer tiempo cuando, tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastian Berhalter, el defensor Austin Trusty capturó el balón en el área chica y sacó un remate cruzado para decretar el 1 a 0 a favor del anfitrión.
Sin embargo, Turquía asimiló el golpe con rapidez y emparejó las acciones a los 10 minutos, gracias a una precisa definición de Arda Güler ante la salida del arquero Matt Turner, luego de una asistencia de Barış Alper Yılmaz. Este tanto significó el primer grito mundialista para el combinado turco en la competencia.
Con el correr de los minutos, los dirigidos por Montella se soltaron en el campo y plasmaron su mejor producción futbolística del torneo.
A los 31 minutos, la joya del Real Madrid, Arda Güler, encabezó una destacada maniobra por el sector derecho, envió un centro hacia atrás y, tras un desvío previo, Orkun Kökçü empujó la pelota hacia el fondo de la red para revertir el tanteador antes del descanso.
El gol agónico de la victoria
En el amanecer del complemento, Estados Unidos salió decidido a emparejar las acciones y arrinconó a su rival. A los 3 minutos de la segunda mitad, Berhalter tomó un rebote corto tras un córner y, desde el borde del área grande, ensayó un potente remate inalcanzable para el guardameta Uğurcan Çakır, estableciendo el 2 a 2 parcial.
Posteriormente, Pochettino buscó mayor volumen de ataque con el ingreso de Christian Pulisic, quien generó dos situaciones claras que fueron desactivadas por el arquero turco.
Cuando la paridad parecía un hecho consumado en Los Ángeles y el árbitro se disponía a marcar el final, llegó la última emoción de la noche. A los 98 minutos de juego, Can Uzun habilitó a Kaan Ayhan, quien arrojándose al suelo conectó el esférico para estampar el definitivo 3 a 2.
A pesar de la frustración por la caída en el epílogo, el seleccionado de las barras y las estrellas cerró la zona en lo más alto y ya enfoca sus cañones en los cruces de eliminación directa.