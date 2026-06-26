Mundial 2026

Estados Unidos perdió ante Turquía en la última jugada pero ya piensa en los 16avos de final

El combinado conducido por Mauricio Pochettino cayó por 3 a 2 en un emotivo cierre del Grupo D. A pesar de la derrota sufrida en el minuto 98, el anfitrión ya se encontraba clasificado a la próxima instancia del Mundial, donde se medirá ante Bosnia y Herzegovina.