Mundial 2026

Paraguay empató con Australia y quedó a la espera de clasificar entre los mejores terceros

La Albirroja igualó 0 a 0 en la última fecha del Grupo D y terminó tercera con cuatro puntos. Australia avanzó directamente a los 16avos de final, mientras que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro deberá esperar la definición del resto de las zonas para conocer si continúa en competencia.