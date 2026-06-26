Paraguay cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con un empate sin goles frente a Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara, Estados Unidos. El resultado dejó sensaciones encontradas para el conjunto sudamericano: no consiguió la clasificación directa, pero quedó bien posicionado para avanzar a los 16avos de final como uno de los ocho mejores terceros del certamen.
Paraguay empató con Australia y quedó a la espera de clasificar entre los mejores terceros
La Albirroja igualó 0 a 0 en la última fecha del Grupo D y terminó tercera con cuatro puntos. Australia avanzó directamente a los 16avos de final, mientras que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro deberá esperar la definición del resto de las zonas para conocer si continúa en competencia.
Un partido con pocas emociones y mucho en juego
El encuentro respondió a la lógica de dos equipos conscientes de que el empate favorecía sus aspiraciones. Australia necesitaba sumar para conservar el segundo lugar del Grupo D, mientras que Paraguay sabía que una igualdad lo mantenía con posibilidades concretas de acceder a la siguiente instancia mediante la tabla de mejores terceros.
Los primeros minutos fueron de dominio australiano. La ocasión más clara de la etapa inicial llegó a los tres minutos, cuando Jackson Irvine remató dentro del área y obligó a una buena intervención del arquero Orlando Gill, una de las figuras del equipo paraguayo.
Con el correr de los minutos, el desarrollo perdió intensidad. Australia administró mejor la posesión, aunque sin generar demasiadas situaciones claras, y Paraguay encontró dificultades para elaborar juego ofensivo.
En el complemento, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro adelantó algunos metros sus líneas y comenzó a aproximarse al arco defendido por Patrick Beach. Mauricio Magalhaes probó desde media distancia en dos oportunidades y Julio Enciso contó con una de las ocasiones más peligrosas para romper el cero, aunque su remate salió desviado.
Australia también dispuso de algunas llegadas en el tramo final, especialmente a través de Jordan Bos, pero nuevamente Gill respondió con seguridad para mantener el arco en cero.
El empate terminó reflejando un desarrollo equilibrado, con escasas situaciones de gol y mucha cautela de ambos seleccionados, conscientes de que el resultado podía ser suficiente para cumplir sus respectivos objetivos.
Paraguay deberá esperar otros resultados
Con este resultado, Australia finalizó segunda en el Grupo D con cuatro puntos y aseguró su clasificación a los 16avos de final gracias a los criterios de desempate. Paraguay también terminó con cuatro unidades, pero quedó tercero y ahora dependerá de los resultados que se registren en los demás grupos para confirmar su presencia en la próxima ronda.
El nuevo formato del Mundial 2026, que cuenta con 48 selecciones, permite que además de los dos primeros de cada grupo también avancen los ocho mejores terceros. En ese contexto, la cosecha de cuatro puntos mantiene a la selección paraguaya en una posición favorable, aunque todavía sin la clasificación asegurada.
Según las distintas proyecciones realizadas tras el cierre del Grupo D, el conjunto de Alfaro tiene buenas posibilidades de acceder a los 16avos de final, aunque deberá esperar la resolución de los restantes grupos para conocer su destino definitivo.
Más allá de no haber logrado el triunfo, Paraguay volvió a mostrar la solidez defensiva que caracterizó al ciclo del entrenador argentino. El equipo recibió apenas cuatro goles en tres presentaciones, consiguió una victoria frente a Turquía y sumó un empate en el cierre de la fase de grupos que podría resultar decisivo.
Para Australia, en tanto, la igualdad significó el objetivo cumplido. El conjunto oceánico accedió a la fase eliminatoria como escolta de Estados Unidos y ahora aguardará la confirmación de su rival en los 16avos de final.
Mientras tanto, la delegación paraguaya deberá seguir con atención el desenlace de la fase de grupos. La posibilidad de continuar en el Mundial permanece abierta y dependerá de cómo finalicen los demás terceros clasificados, en una definición que se extenderá durante las próximas jornadas.