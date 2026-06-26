La selección de Paraguay todavía no sabe si continuará en el Mundial 2026, pero su entrenador, Gustavo Alfaro, dejó una de las frases más comentadas de la jornada. Tras el empate sin goles frente a Australia, el técnico argentino recurrió a una llamativa metáfora para describir el difícil camino que atraviesa la Albirroja en busca de un lugar entre los mejores 32 equipos del torneo.
La insólita comparación de Alfaro sobre lo difícil del mundial: "Esto es un parto"
CopeteEl entrenador argentino explicó con una singular comparación la incertidumbre que vive la selección paraguaya mientras espera definir su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.
El conjunto guaraní terminó la fase de grupos con cuatro puntos y quedó tercero en la zona D, por detrás de Estados Unidos y Australia. Ese resultado lo obliga a esperar la definición de los restantes grupos para conocer si logra avanzar como uno de los mejores terceros clasificados.
"Hay que atravesarlo"
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Alfaro explicó el proceso que, según él, vive su seleccionado con una comparación que sorprendió a los periodistas.
"Esto es un parto de nalgas", afirmó el entrenador. Luego desarrolló la idea al señalar que el crecimiento de un equipo exige atravesar situaciones complejas, con sufrimiento y aprendizaje.
"Hay cosas que hay que parirlas, sentirlas, vivirlas y experimentarlas para después seguir adelante", expresó el ex entrenador de Boca, Arsenal, Tigre y la selección de Ecuador, quien destacó que el grupo está construyendo una identidad competitiva pese a las dificultades.
El empate terminó beneficiando a Australia, que consiguió el segundo puesto y el pasaje directo a los 16avos de final. Paraguay, en cambio, depende de otros resultados para conocer si podrá seguir en competencia.
La respuesta de Alfaro a las críticas
Más allá de la incertidumbre deportiva, el entrenador también respondió a quienes cuestionan el rendimiento del equipo. Alfaro recordó que Paraguay regresó a una Copa del Mundo después de 16 años y remarcó que compite con selecciones de mayor jerarquía internacional.
"Lo imposible no existe", sostuvo al referirse a una eventual clasificación y a la posibilidad de enfrentar en la siguiente instancia a uno de los grandes candidatos del certamen. También dejó en claro que, si consigue avanzar, su equipo no se conformará con haber llegado hasta allí.
"Si clasificamos, muchos dirán que ya estamos eliminados antes de jugar. Nosotros vamos a pelear con los argumentos que tengamos", aseguró el técnico argentino.
En otro tramo de la conferencia, Alfaro explicó que cada seleccionado debe potenciar las herramientas con las que cuenta y que sería un error intentar jugar de una manera para la que no dispone de los recursos necesarios.
Finalmente, el entrenador insistió en que el fútbol paraguayo todavía atraviesa un proceso de reconstrucción y reclamó una mirada más amplia sobre el trabajo realizado. Mientras espera conocer si la Albirroja seguirá en carrera, Alfaro dejó una frase que rápidamente se volvió viral y que resume la tensión con la que Paraguay aguarda su destino en el Mundial 2026.