#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
DT de Paraguay

La insólita comparación de Alfaro sobre lo difícil del mundial: "Esto es un parto"

CopeteEl entrenador argentino explicó con una singular comparación la incertidumbre que vive la selección paraguaya mientras espera definir su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

Alfaro y una expresión poco habitual. Reuters.Alfaro y una expresión poco habitual. Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La selección de Paraguay todavía no sabe si continuará en el Mundial 2026, pero su entrenador, Gustavo Alfaro, dejó una de las frases más comentadas de la jornada. Tras el empate sin goles frente a Australia, el técnico argentino recurrió a una llamativa metáfora para describir el difícil camino que atraviesa la Albirroja en busca de un lugar entre los mejores 32 equipos del torneo.

El conjunto guaraní terminó la fase de grupos con cuatro puntos y quedó tercero en la zona D, por detrás de Estados Unidos y Australia. Ese resultado lo obliga a esperar la definición de los restantes grupos para conocer si logra avanzar como uno de los mejores terceros clasificados.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Paraguay v Australia - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 25, 2026 Paraguay players react after the match REUTERS/Eloisa LopezLa selección guaraní no logró romper el cero australiano. Reuters.

"Hay que atravesarlo"

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Alfaro explicó el proceso que, según él, vive su seleccionado con una comparación que sorprendió a los periodistas.

"Esto es un parto de nalgas", afirmó el entrenador. Luego desarrolló la idea al señalar que el crecimiento de un equipo exige atravesar situaciones complejas, con sufrimiento y aprendizaje.

Mirá tambiénEstados Unidos perdió ante Turquía en la última jugada pero ya piensa en los 16avos de final

"Hay cosas que hay que parirlas, sentirlas, vivirlas y experimentarlas para después seguir adelante", expresó el ex entrenador de Boca, Arsenal, Tigre y la selección de Ecuador, quien destacó que el grupo está construyendo una identidad competitiva pese a las dificultades.

El empate terminó beneficiando a Australia, que consiguió el segundo puesto y el pasaje directo a los 16avos de final. Paraguay, en cambio, depende de otros resultados para conocer si podrá seguir en competencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Paraguay v Australia - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 25, 2026 Paraguay's Gustavo Gomez in action with Australia's Tete Yengi IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales TPX IMAGES OF THE DAYGustavo Gomez disputa el balón con Tete Yengi. Reuters.

La respuesta de Alfaro a las críticas

Más allá de la incertidumbre deportiva, el entrenador también respondió a quienes cuestionan el rendimiento del equipo. Alfaro recordó que Paraguay regresó a una Copa del Mundo después de 16 años y remarcó que compite con selecciones de mayor jerarquía internacional.

"Lo imposible no existe", sostuvo al referirse a una eventual clasificación y a la posibilidad de enfrentar en la siguiente instancia a uno de los grandes candidatos del certamen. También dejó en claro que, si consigue avanzar, su equipo no se conformará con haber llegado hasta allí.

Mirá tambiénParaguay empató con Australia y quedó a la espera de clasificar entre los mejores terceros

"Si clasificamos, muchos dirán que ya estamos eliminados antes de jugar. Nosotros vamos a pelear con los argumentos que tengamos", aseguró el técnico argentino.

En otro tramo de la conferencia, Alfaro explicó que cada seleccionado debe potenciar las herramientas con las que cuenta y que sería un error intentar jugar de una manera para la que no dispone de los recursos necesarios.

Finalmente, el entrenador insistió en que el fútbol paraguayo todavía atraviesa un proceso de reconstrucción y reclamó una mirada más amplia sobre el trabajo realizado. Mientras espera conocer si la Albirroja seguirá en carrera, Alfaro dejó una frase que rápidamente se volvió viral y que resume la tensión con la que Paraguay aguarda su destino en el Mundial 2026.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Paraguay
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Videos
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro