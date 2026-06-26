Cuando termina la fase de grupos del Mundial 2026 , los ocho mejores terceros avanzan a los 16avos junto con los doce líderes y los doce segundos. Sin embargo, sus rivales no son fijos: la FIFA utiliza una matriz oficial con ¡495 combinaciones posibles! que, según de qué grupos provienen esos terceros, asigna automáticamente todos los enfrentamientos del cuadro para mantener un equilibrio deportivo.
¿Cómo se define contra qué selección juega cada uno de los mejores terceros?
Los ocho mejores terceros no tienen un rival asignado de antemano. La FIFA utiliza una tabla oficial que, según la combinación de grupos clasificados, determina automáticamente todos los cruces de los 16avos de final. Probalo en el simulador interactivo de El Litoral.
¿Querés ver cómo cambian los cruces? Debajo encontrás el simulador interactivo de El Litoral, donde podés seleccionar qué grupos aportan a los ocho mejores terceros y comprobar cómo una sola modificación cambia automáticamente los enfrentamientos de los 16avos de final según la tabla oficial de la FIFA. Además, la herramienta explica el mecanismo paso a paso y muestra qué selecciones ocuparían cada lugar del cuadro con la clasificación actual.
La clave está en que la FIFA no toma en cuenta el nombre de las selecciones, sino únicamente de qué grupos provienen los ocho mejores terceros. Esa combinación se busca en una matriz oficial y, a partir de esa fila, se asignan automáticamente todos los cruces del cuadro eliminatorio.