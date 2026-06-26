Mundial 2026

¿Cómo se define contra qué selección juega cada uno de los mejores terceros?

Los ocho mejores terceros no tienen un rival asignado de antemano. La FIFA utiliza una tabla oficial que, según la combinación de grupos clasificados, determina automáticamente todos los cruces de los 16avos de final. Probalo en el simulador interactivo de El Litoral.