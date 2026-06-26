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Maximiliano Pullaro
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Francia venció a Noruega y cerró la fase de grupos con puntaje perfecto

El conjunto galo se impuso por 4 a 1 con triplete de Dembelé y sentencia de Doué. Asgard había descontado para los “vikingos”.

Ousmane Dembélé, la gran figura. Crédito: REUTERS/Dylan MartinezOusmane Dembélé, la gran figura. Crédito: REUTERS/Dylan Martinez
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Francia venció este viernes por la tarde a Noruega en el cierre de la fase de grupos del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.

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Fue por 4 a 1 con triplete de Ousmane Dembélé para los galos a los 7’, 20’ y 32’ minutos. Había descontado Thelo Aasgaard a los 21’. Jørgen Strand Larsen falló un penal para los noruegos, que jugaron con suplentes, a los 51’. Para el broche de oro francés, Désiré Doué puso el cuarto en la adición del segundo tiempo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 France's Ousmane Dembele celebrates scoring their third goal REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAYOusmane Dembélé, la gran figura. Crédito: REUTERS

El encuentro se disputó desde las 17, hora argentina, desde el Gillette Stadium en Foxborough, Boston, con transmisión de TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

En simultáneo, Senegal goleó a Irak por 5 a 0 y sumó sus primeros puntos, comenzando a mirar la tabla de posiciones de mejores terceros.

Cómo quedaron las tablas y clasificaciones

Francia lideró el grupo con 9 unidades, seguido de Noruega con 6 puntos, Senegal con 3 e Irak último, que no logró sumar.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 France's Ousmane Dembele celebrates scoring their third goal with teammates, completing his hat-trick REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAYFrancia y un tranquilo encuentro en Boston. Crédito: REUTERS/Dylan Martinez

Los franceses enfrentaron a un tercero que sale de los grupos C/D/F/G/H, con posibilidad de cruzarse con Alemania en octavos.

Los noruegos jugarán ante Costa de Marfil y si avanzan, se cruzan con el ganador del duelo entre Brasil y Japón.

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Los senegaleses mejoraron su diferencia de gol llegando a +2 y sumando posibilidades de acceder a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

El cronograma del viernes en el Mundial 2026

  • Cabo Verde - Arabia Saudita a las 21
  • Irán - Egipto a las 00
  • Nueva Zelanda - Bélgica a las 00
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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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