Francia venció este viernes por la tarde a Noruega en el cierre de la fase de grupos del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Francia venció a Noruega y cerró la fase de grupos con puntaje perfecto
El conjunto galo se impuso por 4 a 1 con triplete de Dembelé y sentencia de Doué. Asgard había descontado para los “vikingos”.
Fue por 4 a 1 con triplete de Ousmane Dembélé para los galos a los 7’, 20’ y 32’ minutos. Había descontado Thelo Aasgaard a los 21’. Jørgen Strand Larsen falló un penal para los noruegos, que jugaron con suplentes, a los 51’. Para el broche de oro francés, Désiré Doué puso el cuarto en la adición del segundo tiempo.
El encuentro se disputó desde las 17, hora argentina, desde el Gillette Stadium en Foxborough, Boston, con transmisión de TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.
En simultáneo, Senegal goleó a Irak por 5 a 0 y sumó sus primeros puntos, comenzando a mirar la tabla de posiciones de mejores terceros.
Cómo quedaron las tablas y clasificaciones
Francia lideró el grupo con 9 unidades, seguido de Noruega con 6 puntos, Senegal con 3 e Irak último, que no logró sumar.
Los franceses enfrentaron a un tercero que sale de los grupos C/D/F/G/H, con posibilidad de cruzarse con Alemania en octavos.
Los noruegos jugarán ante Costa de Marfil y si avanzan, se cruzan con el ganador del duelo entre Brasil y Japón.
Los senegaleses mejoraron su diferencia de gol llegando a +2 y sumando posibilidades de acceder a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.
El cronograma del viernes en el Mundial 2026
- Uruguay - España a las 21
- Cabo Verde - Arabia Saudita a las 21
- Irán - Egipto a las 00
- Nueva Zelanda - Bélgica a las 00