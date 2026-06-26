Selección Argentina

Buenas noticias para Scaloni: a Cuti Romero le dieron bien los estudios y llegaría para los 16vos

Al zaguero central le hicieron una tomografía en la rodilla derecha y no presentó ninguna lesión ligamentaria. La inflamación bajó y a partir del domingo se entrenará a la par del grupo con el foco puesto a ser titular el próximo viernes en Miami.