Buenas noticias para Scaloni: a Cuti Romero le dieron bien los estudios y llegaría para los 16vos

Cristian Romero se realizó una resonancia magnética en su rodilla derecha y los resultados arrojaron que no hay ninguna lesión ligamentaria. El dolor y la inflamación cesaron, por lo que, tras el partido ante Jordania de este sábado, para el que está descartado, volverá a entrenarse a la par del grupo y bajo la atenta (y aliviada) mirada de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.
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Al zaguero central le hicieron una tomografía en la rodilla derecha y no presentó ninguna lesión ligamentaria. La inflamación bajó y a partir del domingo se entrenará a la par del grupo con el foco puesto a ser titular el próximo viernes en Miami.
Todo indica que llegaría en óptimas condiciones para el duelo de dieciseisavos de final del próximo viernes en Miami. Cuti encendió las alarmas durante la victoria de la Selección Argentina ante Austria el pasado lunes en Dallas.
A minutos de comenzada la segunda etapa, el futbolista del Tottenham sufrió un golpe en la rodilla derecha -la misma en la que había sufrido la lesión ligamentaria por Premier League a dos meses del Mundial- y debió ser reemplazado por Nicolás Otamendi a los 52 minutos.
En el banco de suplentes se lo vio con hielo en la zona, pero una vez finalizado el encuentro llevó tranquilidad: estuvo tranquilo y con buen semblante.
Luego de varios días en los que no se entrenó junto a sus compañeros, se realizó estudios este viernes una vez que cesó la inflamación. La resonancia arrojó que no se lastimó el ligamento, por lo que a partir del domingo volverá a entrenarse a la par de sus compañeros.
Su objetivo es claro: ser titular el próximo viernes a las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final. Lo positivo es que tiene prácticamente una semana para entrenarse junto a sus compañeros y, si está en óptimas condiciones, irá de arranque. En el caso de que no llegue al 100% o se resienta de la molestia, su lugar lo ocupará Nicolás Otamendi.
Cabe remarcar que esta noche se conocerá el rival de Argentina en esa instancia. Será el segundo del Grupo H, que se define desde las 21.00. Hasta ahora es Uruguay, que se medirá ante España en Guadalajara, pero también podría serlo la Roja, Cabo Verde o Arabia Saudita. Esas últimas dos selecciones se miden a la misma hora en Houston.
El equipo, definido
Tras la victoria por 2 a 0 frente a Austria el lunes pasado y el posterior triunfo de Argelia sobre Jordania, Argentina se aseguró el primer lugar del grupo (espera por el segundo del H) y tiene un beneficio doble: darle minutos a aquellos que todavía no jugaron y preservar a los habituales titulares de cara al duelo de dieciseisavos de final que tendrá lugar el próximo viernes a las 19 en Miami.
De acuerdo a lo que se pudo ver en las últimas prácticas, el técnico piensa un equipo íntegramente alternativo, aunque Emiliano Martínez será titular. En la defensa estarán Gonzalo Montiel, en plenitud física tras la sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió estar ante los europeos, y lo acompañarán Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.
Pese a haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo para el partido de dieciseisavos de final, Leandro Paredes sería el volante central y estará acompañado por Giovani Lo Celso a un costado, quien es el único confirmado por ahora. Los otros dos serían Exequiel Palacios y Giuliano Simeone.
En ofensiva, Nico Paz aparece como probable reemplazante de Lionel Messi -tendrá rodaje en el complemento-, pero tampoco hay que descartar a Lautaro Martínez. Por su parte, Julián Álvarez está confirmado que será titular.
La probable formación de Argentina vs. Jordania
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz o Lautaro Martínez y Julián Álvarez.