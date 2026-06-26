En conferencia de prensa

Scaloni no confirmó el equipo pero adelantó que Messi no será titular ante Jordania

El entrenador argentino dialogó con la prensa desde Dallas, a poco más de 24 horas del partido con Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial. Minimizó la falta del gol del resto de los delanteros y analizó el desarrollo del torneo sobre el cierre de la primera etapa.