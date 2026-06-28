Cumpliendo con el cronograma establecido por el cuerpo técnico que lidera Leonardo Madelón y que tiene a su hijo Augusto como preparador físico principal, el plantel profesional de Unión completó en la mañana de este sábado el último entrenamiento de la segunda semana de pretemporada con miras al segundo semestre de la temporada 2026.
Con varias bajas y sin caras nuevas, el plantel de Madelón completó su segunda semana de pretemporada
Con el debut frente a Platense del viernes 24 de julio en el horizonte, los futbolistas compartieron en la mañana de este sábado el último trabajo de la semana en el predio ubicado a la vera de la Autovía 19. Descansan el domingo y el lunes vuelven a trabajar. Se buscan rivales para jugar partidos amistosos.
En total, fueron seis sesiones con el grupo completo en turno matutino y desde el lunes pasado, que se complementaron con trabajos específicos por la tarde con los futbolistas divididos según su posición en la cancha.
Fue así que el martes entrenaron apartados los defensores, el miércoles los mediocampistas y el jueves los arqueros y delanteros, como parte de una novedosa metodología en la que se incorporan conceptos puntuales al trabajo de base física que, con gran exigencia, se viene desarrollando.
Se trata de una pretemporada atípica para los tiempos que corren en el fútbol argentino, ya que el receso extendido por la disputa del Mundial en Norteamérica le permite al DT y a los profes de Unión trabajar durante casi 45 días en la preparación del equipo previo al debut por los puntos.
Precisamente sobre eso último, la semana trajo la certeza de cuándo será el momento de salir a la cancha en la segunda mitad de la temporada 2026. Tal lo anunciado por la Liga Profesional, Unión hará su estreno en el Clausura en la noche del viernes 24 de julio, cuando visite a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López por la primera fecha del campeonato.
Posteriormente, el sábado 1° de agosto y por la tercera jornada, deberá viajar hasta la provincia de Mendoza para enfrentarse con Gimnasia en el Víctor Legrotaglie.
Finalmente el momento de debut ante su gente será el jueves 6 de agosto a partir de las 19, cuando los de Madelón reciban a Lanús en el partido pendiente por la segunda fecha del certamen.
La modificación en el orden de juego se debe a que el granate deberá disputar la revancha del repechaje de Copa Sudamericana en la semana del 28 de julio, razón por la cual el duelo frente al tatengue debió reprogramarse y se jugará entre la tercera y la cuarta jornada del torneo.
De este modo, Unión tendrá un camino exigente en el inicio del segundo semestre de la temporada, con 3 partidos en 13 días y el viaje a tierras cuyanas en el medio.
Se buscan rivales
Precisamente en la búsqueda de sumar rodaje en la puesta a punto del equipo, la idea de Madelón y sus colaboradores es la de disputar partidos amistosos para llegar en buenas condiciones al primer cotejo ante el calamar. En este camino, desde el cuerpo técnico y desde la secretaría técnica que lidera Zurbriggen se trabaja activamente en la posibilidad de organizar encuentros de preparación.
La idea original es que sea frente a equipos de la zona para evitar traslados que demanden tiempo y dinero, por lo que se apunta a rivales de la región que vengan a Santa Fe o que no exijan un traslado demasiado grande.
La principal traba en este aspecto es que a expiación de los rosarinos y, quizás, los cordobeses, el resto de los clubes de esta parte del país están jugando los torneos de ascenso que siguen en pleno desarrollo y que complica la posibilidad de hacerse un tiempo para jugar amistosos.
A eso se suma que tanto Newell’s como Rosario Central tienen avanzado su calendario de partidos de preparación, por lo que estaría casi descartada la posibilidad de enfrentarlo en estas semanas previas al debut.
Con este panorama, no deberá sorprender si durante los próximos días Unión realice sesiones de fútbol contra el divisional de reserva que dirige Alejandro Trionfini e incluso con algún equipo de Liga Santafesina o de la Esperancina que esté dispuesto a colaborar para brindarle rodaje al elenco rojiblanco.
Sin caras nuevas
Otro de los aspectos con los que se cierra la segunda semana de pretemporada en Casa Unión es la ausencia de refuerzos. Esto responde en primer término al hecho de que la institución continúa inhibida por FIFA por las deudas con el ecuatoriano Angulo y Juventud Las Piedras, pero también al hecho de que la falta de recursos complica la salida al mercado de pases.
Si bien Zurbriggen y su equipo de trabajo han realizado múltiples averiguaciones, la situación financiera complicada que hoy atraviesan en la Avenida hacen que las gestiones resulten más lentas de lo previsto.
En un libro de pases que a decir verdad viene muy lento y sin grandes novedades más allá de lo que producen Boca y River, en Unión han sonado futbolistas jóvenes de equipos grandes que puedan salir para ganar rodaje (Rey Domenech, Ladstatter) o bien jugadores sin lugar en sus equipos y con la posibilidad de emigrar (Luciano González).
Lo que sí está claro es que Madelón pretende ampliar y potenciar su plantel con, al menos, 3 jugadores: 2 volantes ofensivos por afuera y un delantero. A eso se deben agregar los reemplazos de los jugadores que salgan por venta o préstamo, tal el caso de Profini, Del Blanco, Maizon Rodríguez y algún otro que pueda agregarse a esa lista.
Precisamente en el rubro salidas, el viernes se terminó de confirmar la cesión de Diego Armando Díaz a Patronato de Paraná. Esta baja se suma a las ya conocidas de Corvalán, el “Rayo” González y el propio Profini, que está en Europa cerrando las últimas cuestiones de su vinculación con el Kharkiv de Ucrania.
Lo que sí está claro es que con este panorama económico estas no serán las únicas salidas que se producirán en las próximas horas, con Unión marcando la necesidad de vender y hacer caja para sanear sus cuentas y recién ahí salir con fuerza al mercado a cumplir los pedidos de Madelón de cara al Clausura.