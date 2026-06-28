En Casa Unión

Con varias bajas y sin caras nuevas, el plantel de Madelón completó su segunda semana de pretemporada

Con el debut frente a Platense del viernes 24 de julio en el horizonte, los futbolistas compartieron en la mañana de este sábado el último trabajo de la semana en el predio ubicado a la vera de la Autovía 19. Descansan el domingo y el lunes vuelven a trabajar. Se buscan rivales para jugar partidos amistosos.