#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
¿Se muda a Córdoba?

Talleres y Belgrano tienen en la mira a Valentín Fascendini

Los dos equipos más grandes de la docta están en busca de un defensor central y habrían puesto la mirada en el zurdo formado en Boca y que tiene contrato con Unión hasta fin de este año. El zaguero tiene una cláusula de salida que ronda el millón 200 mil dólares y vería con buenos ojos cambiar de aire tras un semestre con poca continuidad.

Valentín Fascendini suma 46 partidos, sin goles, con la camiseta de Unión.Valentín Fascendini suma 46 partidos, sin goles, con la camiseta de Unión.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Luego de un 2025 en donde consiguió continuidad y muy buenos rendimientos de la mano de Leonardo Madelón, el nombre de Valentín Fascendini apareció en la órbita de varios equipos de nuestro fútbol en el mercado de pases de enero de este año.

Con una cláusula relativamente baja en función de su nivel y su proyección a futuro, parecía que la salida del zurdo formado en las inferiores de Boca pero que se estrenó como profesional en Santa Fe estaría lejos de Unión.

ESPINOZA LE PUSO ROJA A FASCENDINI Y MADELÓN SE ENOJÓ | Unión-Lanús | Torneo Apertura | Estadio Lanús. FOTO: Juan Manuel FogliaFacendini perdió terreno en este primer semestre. FOTO: Juan Manuel Foglia

Sin embargo, y para alegría del cuerpo técnico rojiblanco, ninguno de los varios sondeos que llegaron por Fascendini se convirtió en una oferta concreta o en la ejecución de la cláusula de 1.2 millones de dólares y el futbolista permaneció en nuestra ciudad haciendo dupla con Maizon Rodríguez.

Precisamente el pase frustrado a otra institución puede haber sido uno de los factores que provocó un notable bajón de rendimiento en un Fascendini que no pudo sostener sus buenas actuaciones y en un par de partidos perdió el puesto en el once titular de Madelón.

Mirá tambiénUnión suma su segunda inhibición en FIFA: Juventud Las Piedras reclama por el pase de Maizon

Un semestre negativo

Las dudas que mostró en la marca, aquella insólita expulsión en cancha de Lanús y, sobre todo, el buen andar que mostró Juan Pablo Ludueña desde que se adueñó del puesto, hicieron que el ex Boca perdiera terreno en la consideración del DT tatengue.

Si bien sumó minutos ingresando como relevo en varios partidos del Apertura y de la Copa Argentina, Fascendini cerró un semestre negativo desde todo punto de análisis.

Pese a esta realidad, el potencial del jugador formado en Boca Predio sigue llamando la atención del mercado argentino, y es por eso que en las últimas horas su apellido comenzó a sonar con fuerza en la capital de la provincia de Córdoba.

Mirá también¡Atento Unión!: Arruabarrena lo quiere recuperar pero apareció Vélez

Sampaoli y Zielinski lo tienen en carpeta

Según reportan los medios locales, Fascendini está en el radar tanto de Talleres como de Belgrano, quienes pretenden contar con sus servicios para la segunda mitad de la temporada.

El primero de los clubes en los que apareció el nombre del defensor tatengue fue en la T, equipo que por expreso pedido de su flamante entrenador Jorge Sampaoli está en la búsqueda de un central con ese perfil. Si bien la prioridad es Nazareno Colombo, jugador de Racing, la de Fascendini asoma como una opción valorada por el entrenador casildense para reforzar la última línea de su nuevo equipo.

Buena labor. Fascendini tuvo una buena tarde en Uruguay. Foto: Prensa Unión.El zurdo tiene 23 años. Foto: Prensa Unión.

Este miércoles, a ese interés del matador cordobés se sumó nada menos que el de su rival de toda la vida. El vigente campeón, Belgrano, también está en el mercado detrás de un zaguero y el Ruso Zielinski tendría al hombre de Unión anotado en una lista de opciones para completar un sector clave de su plantel pensando tanto en el certamen local como en la Copa Libertadores del año que viene.

En cualquier caso, vale recordar que Fascendini tiene contrato vigente con Unión hasta diciembre de este 2026, con la cláusula de salida de 1.2 millones de dólares todavía vigente.

Si bien hay negociaciones entabladas entre los dirigentes y el entorno del jugador para tratar de extender ese vínculo, una oferta concreta cercana al valor de esa cláusula podría motivar la salida del zurdo a cambio de dinero fresco que hoy se necesita, y mucho, en López y Planes 3535.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Unión
Leonardo Madelón
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Belgrano
Talleres

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro