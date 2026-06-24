Luego de un 2025 en donde consiguió continuidad y muy buenos rendimientos de la mano de Leonardo Madelón, el nombre de Valentín Fascendini apareció en la órbita de varios equipos de nuestro fútbol en el mercado de pases de enero de este año.
Talleres y Belgrano tienen en la mira a Valentín Fascendini
Los dos equipos más grandes de la docta están en busca de un defensor central y habrían puesto la mirada en el zurdo formado en Boca y que tiene contrato con Unión hasta fin de este año. El zaguero tiene una cláusula de salida que ronda el millón 200 mil dólares y vería con buenos ojos cambiar de aire tras un semestre con poca continuidad.
Con una cláusula relativamente baja en función de su nivel y su proyección a futuro, parecía que la salida del zurdo formado en las inferiores de Boca pero que se estrenó como profesional en Santa Fe estaría lejos de Unión.
Sin embargo, y para alegría del cuerpo técnico rojiblanco, ninguno de los varios sondeos que llegaron por Fascendini se convirtió en una oferta concreta o en la ejecución de la cláusula de 1.2 millones de dólares y el futbolista permaneció en nuestra ciudad haciendo dupla con Maizon Rodríguez.
Precisamente el pase frustrado a otra institución puede haber sido uno de los factores que provocó un notable bajón de rendimiento en un Fascendini que no pudo sostener sus buenas actuaciones y en un par de partidos perdió el puesto en el once titular de Madelón.
Un semestre negativo
Las dudas que mostró en la marca, aquella insólita expulsión en cancha de Lanús y, sobre todo, el buen andar que mostró Juan Pablo Ludueña desde que se adueñó del puesto, hicieron que el ex Boca perdiera terreno en la consideración del DT tatengue.
Si bien sumó minutos ingresando como relevo en varios partidos del Apertura y de la Copa Argentina, Fascendini cerró un semestre negativo desde todo punto de análisis.
Pese a esta realidad, el potencial del jugador formado en Boca Predio sigue llamando la atención del mercado argentino, y es por eso que en las últimas horas su apellido comenzó a sonar con fuerza en la capital de la provincia de Córdoba.
Sampaoli y Zielinski lo tienen en carpeta
Según reportan los medios locales, Fascendini está en el radar tanto de Talleres como de Belgrano, quienes pretenden contar con sus servicios para la segunda mitad de la temporada.
El primero de los clubes en los que apareció el nombre del defensor tatengue fue en la T, equipo que por expreso pedido de su flamante entrenador Jorge Sampaoli está en la búsqueda de un central con ese perfil. Si bien la prioridad es Nazareno Colombo, jugador de Racing, la de Fascendini asoma como una opción valorada por el entrenador casildense para reforzar la última línea de su nuevo equipo.
Este miércoles, a ese interés del matador cordobés se sumó nada menos que el de su rival de toda la vida. El vigente campeón, Belgrano, también está en el mercado detrás de un zaguero y el Ruso Zielinski tendría al hombre de Unión anotado en una lista de opciones para completar un sector clave de su plantel pensando tanto en el certamen local como en la Copa Libertadores del año que viene.
En cualquier caso, vale recordar que Fascendini tiene contrato vigente con Unión hasta diciembre de este 2026, con la cláusula de salida de 1.2 millones de dólares todavía vigente.
Si bien hay negociaciones entabladas entre los dirigentes y el entorno del jugador para tratar de extender ese vínculo, una oferta concreta cercana al valor de esa cláusula podría motivar la salida del zurdo a cambio de dinero fresco que hoy se necesita, y mucho, en López y Planes 3535.