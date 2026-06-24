¿Se muda a Córdoba?

Talleres y Belgrano tienen en la mira a Valentín Fascendini

Los dos equipos más grandes de la docta están en busca de un defensor central y habrían puesto la mirada en el zurdo formado en Boca y que tiene contrato con Unión hasta fin de este año. El zaguero tiene una cláusula de salida que ronda el millón 200 mil dólares y vería con buenos ojos cambiar de aire tras un semestre con poca continuidad.