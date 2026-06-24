Desde este martes 23 de junio, el nombre del Club Atlético Unión de Santa Fe aparece mencionado en dos oportunidades en el registro de clubes inhibidos para realizar fichajes que se encuentra en el sitio oficial de la FIFA.
Unión suma su segunda inhibición en FIFA: Juventud Las Piedras reclama por el pase de Maizon
La institución uruguaya elevó el reclamo por documentos vencidos por la transferencia del futbolista que llegó a Santa Fe en julio de 2025. La prohibición de fichajes rige por los próximos 3 mercados de pases y se suma a la del “Tin” Angulo, vigente desde febrero.
La segunda de las prohibiciones se oficializó en el comienzo de la semana y responde a un reclamo formal elevado a la casa madre del fútbol mundial por Juventud de Las Piedras, el club de la primera división uruguaya que hace menos de un año le transfirió al tatengue el 50% del pase del defensor central Maizon Rodriguez.
Esta nueva inhibición, vigente por los próximos 3 mercados de pases, se suma a la que estaba vigente desde el 25 de febrero pasado, ejecutada por el delantero ecuatoriano José Angulo por una deuda pendiente por salarios y primas que asciende hasta los 90 mil dólares.
Según trascendió este miércoles por la mañana, el reclamo de Juventud ronda los 250 mil, y tiene que ver con la falta de cobro de los documentos que fueran acordados al momento de realizar el pase del futbolista hacia Santa Fe.
Esta información fue confirmada por Juan Rusconi, actual secretario deportivo de la entidad uruguaya que funciona como Sociedad Anónima Deportiva y que exige que Unión se ponga al día a la brevedad.
Spahn reconoció el atraso
El 22 de julio del año pasado, a través de sus redes sociales oficiales, el tatengue hacía el anuncio de la llegada de Maizon con este mensaje: “¡Bienvenido Maizon!. El defensor Maizon Rodriguez es nuevo refuerzo Tatengue. Unión adquirió el 50% de los derechos económicos y el uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2028”.
Luego, en su informe oficial de mercado, el mismo club le ponía cifras oficiales: 825.000 dólares por esa mitad.
Promediando el mes de mayo pasado, fue el propio Spahn el que reconoció publciamente que existía una deuda con Juventud, atribuyendo ese atraso a las complicaciones financieras que generó en el club santafesino la falta de pago Racing, por los pases de Balboa y Nardoni.
Del otro lado del Río de la Plata la paciencia se terminó y por eso Juventud decidió avanzar por la vía legal y recurrió a FIFA, que determina esta segunda inhibición activa para Unión en pleno mercado de pases.
Con este panorama, los dirigentes tatengues deberán agudizar el ingenio y acelerar los plazos de cobro de la transferencia de Rafael Profini al fútbol de Ucrania para poder conseguir el recurso necesario para hacer frente a las dos sanciones activas que, entre deuda original, intereses y costas, ascendería casi hasta el medio millón de dólares.
Esta noticia, si bien esperable, cayó como un baldazo de agua helada en el mundo Unión en un tramo clave de la temporada donde el plantel sigue con su preparación y con un Madelón que trabaja en el día a día sabiendo que necesitará sumar refuerzos para suplantar las bajas y potenciar el grupo de cara al Clausura que se viene.
¿Casualidad o causalidad?
El reclamo de Juventud llega en un momento en el que el nombre de Maizon Rodriguez se encuentra activo en el mercado de pases. A la oferta rechazada por Unión de parte del Botafogo de Brasil se suma el interés concreto de Independiente, equipo que se contactó para interiorizarse sobre la situación del defensor por expreso pedido de Gustavo Quinteros.
Desde el entorno del jugador por el que Union invirtió una cifra cercana a los 800 mil dólares hace menos de 12 meses, consideran que es el momento de dar el salto, por lo que la llegada del reclamo podría convertirse en una herramienta más de presión para Spahn y compañía.
Hasta el momento el 2 uruguayo que cumplió 23 años en mayo pasado disputó 32 partidos con la camiseta rojiblanca, convirtiendo un gol y siendo titular indiscutido a lo largo de toda la temporada.