El reclamo ronda los 250 mil dólares

Unión suma su segunda inhibición en FIFA: Juventud Las Piedras reclama por el pase de Maizon

La institución uruguaya elevó el reclamo por documentos vencidos por la transferencia del futbolista que llegó a Santa Fe en julio de 2025. La prohibición de fichajes rige por los próximos 3 mercados de pases y se suma a la del “Tin” Angulo, vigente desde febrero.