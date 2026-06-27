Mientras Leo Madelón cerró su primera semana completa de pretemporada y Unión ya conoce el fixture de sus primeras tres fechas, las novedades del Tate en el mercado de pases de invierno pasan por las muchas salidas y ningún arribo por ahora. El DAD se fue a Patronato y Enzo Roldán está a casi nada de jugar en Nueva Chicago.
Más salidas en Unión: el DAD a Patronato, ¿Roldán a Chicago?
Tal como lo había adelantado El Litora, Diego Armando Díaz jugará a préstamo en Patronato de Paraná que sueña con el ascenso. Enzo Roldán, que debe renovar para que Unión no pague penalidad a Boca, iría a Mataderos.
El Tate refuerza clubes del ascenso
Del otro lado del Túnel, Diego Armando Díaz fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Patronato y se convirtió en el primer refuerzo del conjunto rojinegro para afrontar la segunda parte de la temporada. “El delantero de 24 años llega procedente de Unión de Santa Fe con la expectativa de aportar variantes ofensivas al plantel y pelear por un lugar entre los titulares”, informan los colegas de Entre Ríos.
El atacante, nacido en Los Frentones, provincia de Chaco, desembarca en Paraná mediante un préstamo sin cargo y sin opción de compra, vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2026. De esta manera, la dirigencia comenzó a reforzar el equipo con vistas a los próximos desafíos deportivos.
Ahora sí: el DAD jugará en Patronato
A propósito del “Negro”de Paraná, la primera rueda de la Primera Nacional llegó a su fin y Patronato aprovechó el breve receso para hacer un balance de lo realizado hasta el momento. En ese contexto, Marcelo Candia dialogó con El Once Deportivo y dejó definiciones sobre el presente del equipo, el mercado de pases y los objetivos para la segunda mitad del campeonato, en la que el Rojinegro buscará meterse definitivamente en la pelea por un lugar en el Reducido.
El entrenador reconoció que el balance le deja sensaciones encontradas. Si bien valoró la competitividad que mostró el equipo desde su llegada al banco de suplentes, también admitió que Patronato dejó escapar puntos importantes que hoy lo tendrían en una situación mucho más favorable dentro de la tabla de posiciones.
Candia consideró que el rendimiento colectivo estuvo a la altura en varios compromisos frente a rivales que hoy ocupan puestos de clasificación, aunque lamentó que pequeños detalles terminaran inclinando la balanza en contra del conjunto entrerriano.
"Una parte de mi sueño está cumplida de ser entrenador profesional en el club que tanto amo", expresó el entrenador, aunque rápidamente aclaró que el presente deportivo no lo deja completamente satisfecho.
El otro jugador tatengue que está armando el bolso es Enzo Roldán, futbolista que en su momento Unión le compró a Boca para asociarse “cincuenta y cincuenta”. Por ese entonces, el Tate invirtió 1.000.000 de dólares.
La estrategia de Unión pasa por “recuperar” a Roldán que jugó muy poco con el “Kily” en Platense y nada con Madelón en su vuelta a Santa Fe.
La idea, primero, es renovar el contrato por una cuestión lógica: si Roldán queda libre en Unión, el club tatengue debe pagarle una cifra importante a Boca, que es socio con la otra mitad de la ficha.
El club que lo buscó primero fue Patronato, donde ya fue confirmado Diego Armando Díaz. En medio de todo eso apareció Nueva Chicago, algo que le “cierra” mucho más a Enzo Roldán y a su entorno para poder estar cerca de sus afectos en Buenos Aires.