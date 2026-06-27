Mientras Madelón espera por los refuerzos

Más salidas en Unión: el DAD a Patronato, ¿Roldán a Chicago?

Tal como lo había adelantado El Litora, Diego Armando Díaz jugará a préstamo en Patronato de Paraná que sueña con el ascenso. Enzo Roldán, que debe renovar para que Unión no pague penalidad a Boca, iría a Mataderos.